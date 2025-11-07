https://1prime.ru/20251107/tramp-864326084.html
Трамп заявил, что Украина потеряла часть территорий
Трамп заявил, что Украина потеряла часть территорий
Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей. | 07.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей. "Посмотрите, что стало с Украиной - она стала меньше, и погибло очень много людей", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Белом доме.
