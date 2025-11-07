Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Украина потеряла часть территорий - 07.11.2025
Трамп заявил, что Украина потеряла часть территорий
ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей. "Посмотрите, что стало с Украиной - она стала меньше, и погибло очень много людей", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Белом доме.
ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей.
"Посмотрите, что стало с Украиной - она стала меньше, и погибло очень много людей", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Белом доме.
