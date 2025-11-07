https://1prime.ru/20251107/ukraina-864318484.html
"Лучше убью": депутат Рады обрушился на Зеленского из-за ситуации на фронте
"Лучше убью": депутат Рады обрушился на Зеленского из-за ситуации на фронте - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Лучше убью": депутат Рады обрушился на Зеленского из-за ситуации на фронте
07.11.2025

Украинцы готовы на всё, лишь бы избежать гибели за Владимира Зеленского, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. Украинцы готовы на всё, лишь бы избежать гибели за Владимира Зеленского, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Люди не хотят умирать за Зеленского. Они бегут не от войны – они бегут от безумия. От лжи, от цинизма, от власти, которая просто использует их", – написал он.Нардеп процитировал сообщение одного из своих подписчиков: "Лучше убью я, чем меня"."Люди готовы пойти на всё, лишь бы не стать "мясом для Зеленского", – подытожил Дмитрук.В конце октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные офиса генерального прокурора, сообщило, что сентябрь стал вторым по количеству дел о самовольном оставлении части на Украине с начала года – было возбуждено более 17 тысяч дел.В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, специализирующийся на теме дезертирства, сообщил, что за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ было зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части, а с февраля 2022 года – более 265 тысяч.
