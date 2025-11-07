Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Велес-Грин назвал ядерные силы России экзистенциальной угрозой для США
2025-11-07T00:22+0300
2025-11-07T00:58+0300
ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Ядерные силы России якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа об обладании Соединенными Штатами "наибольшей ядерной мощью в мире". Ранее Трамп заявил, что США обладают "наибольшей ядерной мощью" в мире, "опережая" Россию и Китай, а также, что Россия находится на втором месте, а Китай на третьем. "Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Россия также представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников НАТО в Восточной Европе", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов. Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
технологии, мировая экономика, сша, китай, рф, дональд трамп, владимир путин, андрей белоусов, совбез, нато
00:22 07.11.2025 (обновлено: 00:58 07.11.2025)
 
Велес-Грин назвал ядерные силы России экзистенциальной угрозой для США

Велес-Грин: ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для США

ВАШИНГТОН, 7 ноя - ПРАЙМ. Ядерные силы России якобы представляют экзистенциальную угрозу для США, считает кандидат в помощники заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа об обладании Соединенными Штатами "наибольшей ядерной мощью в мире".
Ранее Трамп заявил, что США обладают "наибольшей ядерной мощью" в мире, "опережая" Россию и Китай, а также, что Россия находится на втором месте, а Китай на третьем.
"Ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. Россия также представляет серьезную и постоянную угрозу для союзников НАТО в Восточной Европе", - сказано в письменных ответах кандидата на вопросы сенаторов.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
 
