Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251107/vsu-864327861.html
"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО
"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО - 07.11.2025, ПРАЙМ
"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО
Обвал фронта ВСУ является лишь вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего... | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T22:34+0300
2025-11-07T22:34+0300
спецоперация на украине
украина
сша
киев
апти алаудинов
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Обвал фронта ВСУ является лишь вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Это простая математика. У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна. В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет", — подчеркнул он.Экс-подполковник также сравнил нежелание Киева признавать реальную ситуацию в зоне боевых действий с рискованной игрой, в которой Украина не сможет одержать победу.Ранее в октябре командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что общее число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта оценивается примерно в два миллиона человек.В конце октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные офиса генерального прокурора, сообщало, что сентябрь стал вторым месяцем с начала года по числу возбужденных дел о самовольном оставлении части на Украине – их было более 17 тысяч.
https://1prime.ru/20251107/ukraina-864318484.html
https://1prime.ru/20251107/ukraina-864319776.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, апти алаудинов, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Апти Алаудинов, ВСУ, Минобороны РФ
22:34 07.11.2025
 
"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО

Экс-подполковник армии США Дэвис назвал крах фронта ВСУ вопросом времени

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы в зоне СВО
Артиллеристы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Артиллеристы в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Обвал фронта ВСУ является лишь вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Это простая математика. У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна. В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Лучше убью": депутат Рады обрушился на Зеленского из-за ситуации на фронте
16:41
Экс-подполковник также сравнил нежелание Киева признавать реальную ситуацию в зоне боевых действий с рискованной игрой, в которой Украина не сможет одержать победу.
Ранее в октябре командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что общее число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта оценивается примерно в два миллиона человек.
В конце октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные офиса генерального прокурора, сообщало, что сентябрь стал вторым месяцем с начала года по числу возбужденных дел о самовольном оставлении части на Украине – их было более 17 тысяч.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
"Охватит всю страну". СМИ сообщили о растущей катастрофе на Украине
17:34
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАКиевАпти АлаудиновВСУМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала