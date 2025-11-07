https://1prime.ru/20251107/vsu-864327861.html

"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО

"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО - 07.11.2025, ПРАЙМ

"Россия способна". В США спрогнозировали катастрофу в зоне СВО

Обвал фронта ВСУ является лишь вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Обвал фронта ВСУ является лишь вопросом времени, поскольку на Украине некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Это простая математика. У Украины скоро закончатся боеспособные войска, и она не сможет прикрыть фронт, а Россия на это способна. В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет", — подчеркнул он.Экс-подполковник также сравнил нежелание Киева признавать реальную ситуацию в зоне боевых действий с рискованной игрой, в которой Украина не сможет одержать победу.Ранее в октябре командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил РИА Новости, что общее число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта оценивается примерно в два миллиона человек.В конце октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные офиса генерального прокурора, сообщало, что сентябрь стал вторым месяцем с начала года по числу возбужденных дел о самовольном оставлении части на Украине – их было более 17 тысяч.

