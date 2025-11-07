https://1prime.ru/20251107/yuan-864311079.html

Курс юаня растет в начале торгов

МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов повышается до 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля.

рынок, юань