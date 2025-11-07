Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай - 07.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251107/zhitel-864307353.html
Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай
Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай - 07.11.2025, ПРАЙМ
Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай
Суд в Чите приговорил участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч | 07.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-07T05:29+0300
2025-11-07T05:29+0300
общество
экономика
россия
чита
китай
рф
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307353.jpg?1762482576
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - ПРАЙМ. Суд в Чите приговорил участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более 1 миллиарда рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, контрабанда леса шла в Китай. В релизе отмечается, что фигурант признан виновным по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). Суд установил, что с 2017-го по 2021-й год обвиняемый в составе преступного сообщества оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, внося в декларации недостоверные сведения о ее происхождении. Для придания легальности происхождению древесины, фигурант использовал подставные юридические лица, чтобы незаконно вывезти пиломатериалы через таможенную границу ЕАЭС. Уголовное дело в отношении других участников преступного сообщества направлено в Черновский районный суд Читы для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.
чита
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, чита, китай, рф, еаэс
Общество , Экономика, РОССИЯ, ЧИТА, КИТАЙ, РФ, ЕАЭС
05:29 07.11.2025
 
Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай

Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - ПРАЙМ. Суд в Чите приговорил участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более 1 миллиарда рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, контрабанда леса шла в Китай.
В релизе отмечается, что фигурант признан виновным по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).
Суд установил, что с 2017-го по 2021-й год обвиняемый в составе преступного сообщества оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, внося в декларации недостоверные сведения о ее происхождении. Для придания легальности происхождению древесины, фигурант использовал подставные юридические лица, чтобы незаконно вывезти пиломатериалы через таможенную границу ЕАЭС.
Уголовное дело в отношении других участников преступного сообщества направлено в Черновский районный суд Читы для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЧИТАКИТАЙРФЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала