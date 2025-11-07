https://1prime.ru/20251107/zhitel-864307353.html
Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай
2025-11-07T05:29+0300
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - ПРАЙМ. Суд в Чите приговорил участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более 1 миллиарда рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, контрабанда леса шла в Китай.
В релизе отмечается, что фигурант признан виновным по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).
Суд установил, что с 2017-го по 2021-й год обвиняемый в составе преступного сообщества оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, внося в декларации недостоверные сведения о ее происхождении. Для придания легальности происхождению древесины, фигурант использовал подставные юридические лица, чтобы незаконно вывезти пиломатериалы через таможенную границу ЕАЭС.
Уголовное дело в отношении других участников преступного сообщества направлено в Черновский районный суд Читы для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.
