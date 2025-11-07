https://1prime.ru/20251107/zhitel-864307353.html

Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай

Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай - 07.11.2025, ПРАЙМ

Житель Читы получил пять лет колонии за контрабанду леса в Китай

Суд в Чите приговорил участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч | 07.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-07T05:29+0300

2025-11-07T05:29+0300

2025-11-07T05:29+0300

общество

экономика

россия

чита

китай

рф

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864307353.jpg?1762482576

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - ПРАЙМ. Суд в Чите приговорил участника контрабанды в Китай леса стоимостью более одного миллиарда рублей к пяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тысяч кубических метров стоимостью более 1 миллиарда рублей. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточнили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, контрабанда леса шла в Китай. В релизе отмечается, что фигурант признан виновным по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой). Суд установил, что с 2017-го по 2021-й год обвиняемый в составе преступного сообщества оформлял фиктивные документы на приобретение древесины, внося в декларации недостоверные сведения о ее происхождении. Для придания легальности происхождению древесины, фигурант использовал подставные юридические лица, чтобы незаконно вывезти пиломатериалы через таможенную границу ЕАЭС. Уголовное дело в отношении других участников преступного сообщества направлено в Черновский районный суд Читы для рассмотрения по существу, информирует надзорное ведомство.

чита

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, чита, китай, рф, еаэс