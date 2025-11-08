https://1prime.ru/20251108/aktivy-864336457.html
СМИ назвали главное условие ЕК для использования российских активов
СМИ назвали главное условие ЕК для использования российских активов - 08.11.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали главное условие ЕК для использования российских активов
08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейской комиссии необходимо найти возможность "постоянной иммобилизации" российских активов ради их использования, пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕК."В документе указывается, что "основным условием" использования российских активов будет "их дальнейшая иммобилизация" и необходимость найти правовую структуру, которая позволила бы замораживать активы на более длительный срок, чем текущие шестимесячные периоды, которые должны постоянно продлеваться в соответствии с законодательством ЕС о санкциях", — говорится в публикации.В статье также отметили, что в случае провала реализации плана по конфискации активов странам ЕС придется брать кредит, либо сразу предоставлять Киеву прямой грант на сумму 140 миллиардов евро.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
