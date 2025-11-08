https://1prime.ru/20251108/avto-864320083.html

Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение

Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение - 08.11.2025, ПРАЙМ

Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение

Почему французскому бренду Renault будет сложно вернуться на российский рынок, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T03:03+0300

2025-11-08T03:03+0300

2025-11-08T03:03+0300

авто

бизнес

россия

егор васильев

автоваз

франция

renault

https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Почему французскому бренду Renault будет сложно вернуться на российский рынок, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что компания Renault является государственной и обладает определенными гарантиями выживания."Но, с другой стороны, она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше", - считает автоэксперт.По значимости российский рынок для Renault был вторым после Франции. Но после ухода из России число продаж исчисляется буквально единицами. Так, за девять месяцев этого года на учет в нашей стране встали лишь 13 машин.И несмотря на то, что продажи компании в мире демонстрируют незначительный рост, вряд ли ей стоит ожидать безоблачного будущего. Дело в том, что эти продажи обусловлены скорее кратковременной переориентацией потребителя на более дешевый сегмент авто. Но это, по мнению Васильева, будет работать в короткой перспективе.Рано или поздно китайский автопром сумеет преодолеть сопротивление еврочиновников и насытит рынок высокотехнологичными и дешевыми авто. Да и вернуться на российский рынок в ближайшей перспективе французы вряд ли сумеют. Тем более, что сейчас все ниши бюджетных авто заняты китайцами и прежним партнером - АвтоВАЗом.Эксперт также усомнился в попытках французского автопроизводителя успешно оживить дилерскую сеть и преодолеть сформировавшийся у населения негатив.

https://1prime.ru/20251031/manturov-864093572.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, россия, егор васильев, автоваз, франция, renault