Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение - 08.11.2025
Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение
Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение - 08.11.2025
Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение
Почему французскому бренду Renault будет сложно вернуться на российский рынок, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. | 08.11.2025
2025-11-08T03:03+0300
2025-11-08T03:03+0300
авто
бизнес
россия
егор васильев
автоваз
франция
renault
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Почему французскому бренду Renault будет сложно вернуться на российский рынок, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он напомнил, что компания Renault является государственной и обладает определенными гарантиями выживания."Но, с другой стороны, она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше", - считает автоэксперт.По значимости российский рынок для Renault был вторым после Франции. Но после ухода из России число продаж исчисляется буквально единицами. Так, за девять месяцев этого года на учет в нашей стране встали лишь 13 машин.И несмотря на то, что продажи компании в мире демонстрируют незначительный рост, вряд ли ей стоит ожидать безоблачного будущего. Дело в том, что эти продажи обусловлены скорее кратковременной переориентацией потребителя на более дешевый сегмент авто. Но это, по мнению Васильева, будет работать в короткой перспективе.Рано или поздно китайский автопром сумеет преодолеть сопротивление еврочиновников и насытит рынок высокотехнологичными и дешевыми авто. Да и вернуться на российский рынок в ближайшей перспективе французы вряд ли сумеют. Тем более, что сейчас все ниши бюджетных авто заняты китайцами и прежним партнером - АвтоВАЗом.Эксперт также усомнился в попытках французского автопроизводителя успешно оживить дилерскую сеть и преодолеть сформировавшийся у населения негатив.
франция
Новости
авто, бизнес, россия, егор васильев, автоваз, франция, renault
Авто, Бизнес, РОССИЯ, Егор Васильев, АвтоВАЗ, ФРАНЦИЯ, Renault
Популярной у россиян марке авто грозит исчезновение

Автоэксперт Васильев: россияне могут забыть некогда популярную марку Renault

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Почему французскому бренду Renault будет сложно вернуться на российский рынок, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что компания Renault является государственной и обладает определенными гарантиями выживания.
"Но, с другой стороны, она вынуждена подчиняться не столько бизнес-логике, сколько политическому влиянию властей. И довольно грубый уход с российского рынка не сделал ситуацию для французского автопроизводителя лучше", - считает автоэксперт.
По значимости российский рынок для Renault был вторым после Франции. Но после ухода из России число продаж исчисляется буквально единицами. Так, за девять месяцев этого года на учет в нашей стране встали лишь 13 машин.
И несмотря на то, что продажи компании в мире демонстрируют незначительный рост, вряд ли ей стоит ожидать безоблачного будущего. Дело в том, что эти продажи обусловлены скорее кратковременной переориентацией потребителя на более дешевый сегмент авто. Но это, по мнению Васильева, будет работать в короткой перспективе.
Рано или поздно китайский автопром сумеет преодолеть сопротивление еврочиновников и насытит рынок высокотехнологичными и дешевыми авто. Да и вернуться на российский рынок в ближайшей перспективе французы вряд ли сумеют. Тем более, что сейчас все ниши бюджетных авто заняты китайцами и прежним партнером - АвтоВАЗом.
Эксперт также усомнился в попытках французского автопроизводителя успешно оживить дилерскую сеть и преодолеть сформировавшийся у населения негатив.
 
