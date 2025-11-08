В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20251108/chp-864341450.html
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
