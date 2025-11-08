В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-08T20:46+0300
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
20:46 08.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
