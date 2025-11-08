https://1prime.ru/20251108/lavrov-864339184.html

Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров

Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров - 08.11.2025, ПРАЙМ

Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров

Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T18:01+0300

2025-11-08T18:01+0300

2025-11-08T18:01+0300

россия

общество

рф

владимир путин

сергей лавров

андрей белоусов

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему. В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, совбез