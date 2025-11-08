Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров - 08.11.2025, ПРАЙМ
россия, общество , рф, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, совбез
18:01 08.11.2025
 
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему.
В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
 
