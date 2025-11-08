https://1prime.ru/20251108/lavrov-864339184.html
Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров
Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров - 08.11.2025, ПРАЙМ
Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров
Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T18:01+0300
2025-11-08T18:01+0300
2025-11-08T18:01+0300
россия
общество
рф
владимир путин
сергей лавров
андрей белоусов
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Поручение президента РФ Владимира Путина внести предложения по целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям находится в работе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается поручения президента Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему. В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, совбез
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Совбез
Поручение Путина по ядерным испытаниям находится в работе, заявил Лавров
Лавров: поручение Путина по подготовке к ядерным испытаниям находится в работе