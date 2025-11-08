Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла" - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/lukoyl-864338856.html
В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла"
В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла" - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла"
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T17:45+0300
2025-11-08T17:45+0300
мировая экономика
болгария
лукойл
нпз
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_0:190:2145:1396_1920x0_80_0_0_14623265fd7903efa96be20eaea04b45.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое положение, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление политика. "Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление вице-президента. Политик также заявила, что решение о будущем НПЗ - вопрос национального значения, и он требует не только парламентского, но и национального консенсуса. Ранее парламент Болгарии окончательно принял поправки о спецуправлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября, когда в силу вступят американские санкции. В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_106:0:2005:1424_1920x0_80_0_0_c7cce4ad40aaf865772983ddc3e5f28a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, болгария, лукойл, нпз, минфин сша
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, Лукойл, НПЗ, Минфин США
17:45 08.11.2025
 
В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла"

Йотова: потеря НПЗ "Лукойл" в Бургасе поставила бы Болгарию в тяжелое положение

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Флаг Болгарии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое положение, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление политика.
"Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление вице-президента.
Политик также заявила, что решение о будущем НПЗ - вопрос национального значения, и он требует не только парламентского, но и национального консенсуса.
Ранее парламент Болгарии окончательно принял поправки о спецуправлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября, когда в силу вступят американские санкции.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
 
Мировая экономикаБОЛГАРИЯЛукойлНПЗМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала