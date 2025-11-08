https://1prime.ru/20251108/lukoyl-864338856.html

В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла"

В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла" - 08.11.2025, ПРАЙМ

В Болгарии рассказали о рисках от возможной потери НПЗ "Лукойла"

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T17:45+0300

2025-11-08T17:45+0300

2025-11-08T17:45+0300

мировая экономика

болгария

лукойл

нпз

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_0:190:2145:1396_1920x0_80_0_0_14623265fd7903efa96be20eaea04b45.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что возможная потеря нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас поставила бы страну в очень тяжелое положение, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление политика. "Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление вице-президента. Политик также заявила, что решение о будущем НПЗ - вопрос национального значения, и он требует не только парламентского, но и национального консенсуса. Ранее парламент Болгарии окончательно принял поправки о спецуправлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября, когда в силу вступят американские санкции. В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, болгария, лукойл, нпз, минфин сша