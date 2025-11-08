https://1prime.ru/20251108/nikolaev-864338556.html

Стали известны новые детали по делу бывшего мэра Владивостока

Стали известны новые детали по делу бывшего мэра Владивостока

2025-11-08T17:32+0300

общество

бизнес

владивосток

приморье

приморский край

госдума

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – ПРАЙМ. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев, с которого суд в июле взыскал 590 миллионов рублей и обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости, в период работы краевым депутатом и главой города незаконно изъял из муниципальной собственности и обратил в свою пользу свыше 150 объектов недвижимости, в том числе кинотеатры и здания поликлиник, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей. "По утверждению истца, вопреки публичным интересам, в 2002-2007 годах ответчик Николаев В.В. в результате совершения акта коррупции завладел созданным в 1958 году на берегу Амурского залива лучшим в Приморье санаторно-курортным комплексом "Амурский залив" с его территорией площадью 12,5 гектаров. В целях сокрытия своего участия оформил его на специально созданные аффилированные организации (ООО "Залив надежды", ООО "Астирис"). Наряду с этим, как указывает прокурор, Николаев В.В. изъял из муниципальной собственности и обратил в свою пользу свыше 150 высоколиквидных объектов недвижимости, расположенных в Приморском крае, в том числе социального назначения (административные строения и здания, являющиеся памятниками архитектуры, кинотеатры, поликлиники)", - говорится материалах суда. По данным истца, ряд из них Николаев продал третьим лицам, в оставшихся разместил гостиницы, центры досуга и отдыха, часть площадей сдал в аренду, а доход направил на покупку новых ликвидных активов, дорогостоящей недвижимости и предметов роскоши, капитализацию собственного бизнеса. "Суд соглашается с позицией истца о том, что в период осуществления депутатских полномочий и замещения должности главы администрации города Владивостока Николаевым В.В. на системной основе допускались нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, связанные с незаконным участием в предпринимательской деятельности, скрытом владении и управлении активам (ряда компаний – ред.). Для этого Николаевым В.В. при участии связанных с ним лиц совершены сделки по выводу государственного имущества из муниципальной собственности, последующему переоформлению его на специально созданные или подысканные для удержания и управления активами подконтрольные организации, доверенных лиц", - отмечается в документах суда. Также суд указывает, что пришел к выводу о владении и управлении Николаевым санаторно-курортным комплексом "Амурский залив", элитными апарт-отелями "Магнум Г. П.", "Достоевский", досуговыми предприятиями и центрами – кинотеатр "Нептун", яхт-клуб "Северный мол Спортивной гавани" и другими коммерческими организациями в период нахождения во власти, "использовании им подконтрольных ответчиков для незаконного обогащения себя и близких лиц, вывода средств на зарубежные счета, владении иностранными финансовыми инструментами и укрытии информации от контролирующих органов". Суд 31 октября по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.

