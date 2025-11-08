https://1prime.ru/20251108/ssha-864344321.html

В Белом доме опровергли заявление Орбана о поставках нефти из России

2025-11-08T23:33+0300

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Ранее Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. "Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - пишет агентство. Источник добавил, что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

2025

