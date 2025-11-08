Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме опровергли заявление Орбана о поставках нефти из России - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Белом доме опровергли заявление Орбана о поставках нефти из России
В Белом доме опровергли заявление Орбана о поставках нефти из России - 08.11.2025, ПРАЙМ
В Белом доме опровергли заявление Орбана о поставках нефти из России
Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме,... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T23:33+0300
2025-11-08T23:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. Ранее Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. "Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - пишет агентство. Источник добавил, что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20251107/gaz-864311538.html
23:33 08.11.2025
 
В Белом доме опровергли заявление Орбана о поставках нефти из России

В Белом доме опровергли заявление Орбана об освобождении поставок газа из РФ от санкций

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США опровергли в Белом доме, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
"Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год", - пишет агентство.
Источник добавил, что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Цены на газ в Европе символически растут
7 ноября, 10:56
 
