Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России актуализируют транспортную стратегию - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/strategiya-864334380.html
В России актуализируют транспортную стратегию
В России актуализируют транспортную стратегию - 08.11.2025, ПРАЙМ
В России актуализируют транспортную стратегию
Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года, сообщили в... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T10:20+0300
2025-11-08T10:20+0300
россия
москва
санкт-петербург
михаил мишустин
ржд
минфин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ec3fc80d6f8e48a268f1952af7b3062.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года, сообщили в правительстве. "Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения". Она состоялась 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Документ должен быть обновлён с учётом новых тенденций и задач развития отрасли. Этой работой займётся Минтранс. В частности, новая редакция должна определить единые и чёткие критерии для принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры, скоростного и высокоскоростного сообщения с учётом транспортно-экономического баланса и создания условий окупаемости проектов. Кроме того, в обновлённой редакции стратегии должны быть учтены вопросы формирования скоростного транспортного каркаса страны, учитывающего развитие инфраструктуры всех видов транспорта, развития новых видов транспорта и транспортных технологий, внедрения автономных транспортных средств при развитии скоростного и высокоскоростного сообщения. Помимо актуализации стратегии, в перечень вошли поручения об обеспечении достижения технологического суверенитета при разработке и создании высокоскоростной транспортной инфраструктуры. Так, до 1 декабря 2025 года Минцифры, Минтрансу и Минпромторгу совместно с государственной компанией "Автодор" и ОАО "РЖД" нужно представить в правительство согласованную "дорожную карту" по переходу на российское программное обеспечение производственных и транспортных предприятий, участвующих в создании такой инфраструктуры. Финансовым обеспечением развития высокоскоростных транспортных систем займутся Минфин и Минтранс. Этим ведомствам до 15 декабря 2025 года поручено представить в правительство предложения по возможным инструментам долгосрочного финансирования такой работы. Отдельный блок поручений посвящён модернизации действующей железнодорожной инфраструктуры. Минтрансу и Минфину дано поручение представить в правительство предложения по возможным источникам и механизмам финансирования мероприятий по развитию городских электричек, в том числе в опорных населённых пунктах, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Срок – до 23 апреля с промежуточным докладом до 29 января. Кроме того, Минтрансу и РЖД совместно с правительством Москвы предстоит обеспечить завершение работы по формированию перечня мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учётом необходимости синхронизации её развития и высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. О результатах нужно доложить в правительство до 1 декабря 2025 года. Выступая на стратегической сессии, Мишустин отметил, что высокоскоростной транспорт необходимо гармонично встраивать в уже существующий транспортный каркас страны. "Важно, что создаваемые решения и инновации дают дополнительный импульс отечественной науке, промышленности, смежным секторам и в целом укрепляют технологический суверенитет", – приводятся слова председателя правительства.
https://1prime.ru/20251105/transport-864244802.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_900d66bbc7e726e3f9767958eceba8e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, ржд, минфин, минпромторг
РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, РЖД, Минфин, Минпромторг
10:20 08.11.2025
 
В России актуализируют транспортную стратегию

В России актуализируют транспортную стратегию до 2030 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года, сообщили в правительстве.
"Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года будет актуализирована и внесена в кабмин до 1 декабря 2026 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения". Она состоялась 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Документ должен быть обновлён с учётом новых тенденций и задач развития отрасли. Этой работой займётся Минтранс.
В частности, новая редакция должна определить единые и чёткие критерии для принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры, скоростного и высокоскоростного сообщения с учётом транспортно-экономического баланса и создания условий окупаемости проектов.
Кроме того, в обновлённой редакции стратегии должны быть учтены вопросы формирования скоростного транспортного каркаса страны, учитывающего развитие инфраструктуры всех видов транспорта, развития новых видов транспорта и транспортных технологий, внедрения автономных транспортных средств при развитии скоростного и высокоскоростного сообщения.
Помимо актуализации стратегии, в перечень вошли поручения об обеспечении достижения технологического суверенитета при разработке и создании высокоскоростной транспортной инфраструктуры. Так, до 1 декабря 2025 года Минцифры, Минтрансу и Минпромторгу совместно с государственной компанией "Автодор" и ОАО "РЖД" нужно представить в правительство согласованную "дорожную карту" по переходу на российское программное обеспечение производственных и транспортных предприятий, участвующих в создании такой инфраструктуры.
Финансовым обеспечением развития высокоскоростных транспортных систем займутся Минфин и Минтранс. Этим ведомствам до 15 декабря 2025 года поручено представить в правительство предложения по возможным инструментам долгосрочного финансирования такой работы.
Отдельный блок поручений посвящён модернизации действующей железнодорожной инфраструктуры. Минтрансу и Минфину дано поручение представить в правительство предложения по возможным источникам и механизмам финансирования мероприятий по развитию городских электричек, в том числе в опорных населённых пунктах, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Срок – до 23 апреля с промежуточным докладом до 29 января.
Кроме того, Минтрансу и РЖД совместно с правительством Москвы предстоит обеспечить завершение работы по формированию перечня мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учётом необходимости синхронизации её развития и высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. О результатах нужно доложить в правительство до 1 декабря 2025 года.
Выступая на стратегической сессии, Мишустин отметил, что высокоскоростной транспорт необходимо гармонично встраивать в уже существующий транспортный каркас страны.
"Важно, что создаваемые решения и инновации дают дополнительный импульс отечественной науке, промышленности, смежным секторам и в целом укрепляют технологический суверенитет", – приводятся слова председателя правительства.
Цех сборки микроавтобусов
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России
5 ноября, 14:42
 
РОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил МишустинРЖДМинфинМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала