"Включая Крым": позиция Зеленского по Украине поразила французов - 08.11.2025
Спецоперация на Украине
"Включая Крым": позиция Зеленского по Украине поразила французов
Читатели Le Figaro раскритиковали утверждения журналистки издания о том, что президент России Владимир Путин якобы противится миру на Украине. | 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro раскритиковали утверждения журналистки издания о том, что президент России Владимир Путин якобы противится миру на Украине. "Владимир Зеленский продолжает настаивать на возврате всех территорий, включая Крым, но якобы именно Путин отказывается идти на мир", — написал один из комментаторов. "Скорее упорствует не он, а группа людей во главе Европейской комиссии, которая жаждет продолжения конфликта, чтобы скрыть свои ошибки", — отметил другой. "На мой взгляд, многие лидеры европейских стран делают всё возможное, чтобы конфликт продолжался, пытаясь отвлечь общественное мнение от хаоса, вызванного их собственными просчетами", — выразил своё мнение ещё один пользователь. "Странно писать аналитические статьи о Путине и России, основываясь исключительно на заявлениях западных дипломатов и настроенных против России украинцев. Возможно, цель статьи вовсе не в объективности анализа?" — заключили читатели. С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. На последней встрече стороны договорились о продолжении бессрочных санитарных обменов тяжелоранеными и больными. Москва также выразила намерение передать Киеву ещё три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обмен пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны. В то же время Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина не отреагировала на это предложение. С того времени переговоры остановились. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова искать мирные решения, но киевские власти заняли пассивную позицию и отказываются от продолжения диалога. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Это возможно только после устранения основных причин конфликта, таких как угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
16:10 08.11.2025
 

"Включая Крым": позиция Зеленского по Украине поразила французов

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro раскритиковали утверждения журналистки издания о том, что президент России Владимир Путин якобы противится миру на Украине.
"Владимир Зеленский продолжает настаивать на возврате всех территорий, включая Крым, но якобы именно Путин отказывается идти на мир", — написал один из комментаторов.
"Скорее упорствует не он, а группа людей во главе Европейской комиссии, которая жаждет продолжения конфликта, чтобы скрыть свои ошибки", — отметил другой.
"На мой взгляд, многие лидеры европейских стран делают всё возможное, чтобы конфликт продолжался, пытаясь отвлечь общественное мнение от хаоса, вызванного их собственными просчетами", — выразил своё мнение ещё один пользователь.
"Странно писать аналитические статьи о Путине и России, основываясь исключительно на заявлениях западных дипломатов и настроенных против России украинцев. Возможно, цель статьи вовсе не в объективности анализа?" — заключили читатели.
С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. На последней встрече стороны договорились о продолжении бессрочных санитарных обменов тяжелоранеными и больными. Москва также выразила намерение передать Киеву ещё три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обмен пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
В то же время Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина не отреагировала на это предложение. С того времени переговоры остановились. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова искать мирные решения, но киевские власти заняли пассивную позицию и отказываются от продолжения диалога.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Это возможно только после устранения основных причин конфликта, таких как угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоязычных граждан на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
