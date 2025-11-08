Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме - 08.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251108/zima-864334128.html
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме - 08.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме
В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и... | 08.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-08T10:09+0300
2025-11-08T10:09+0300
бизнес
нти
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862639302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_702dfdbec81bb3249dc508ee2336a571.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и стеклоомыватель, поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Зима приносит автомобилистам сложности, которых можно избежать, если провести необходимую профилактическую подготовку. Первое – меняйте шины как можно раньше. Благодаря особому рисунку протектора зимняя резина обеспечивает усиленное сцепление с дорогой. И тормозной путь на заснеженной дороге с такими шинами при скорости 90 километров в час будет на 25% короче, чем на летних или всесезонных видах", - сказал Мишин. Он пояснил, что зимние шины в холодное время года обеспечивают безопасность даже на сухом асфальте. Это связано со специальной резиновой смесью, которая сохраняет эластичность даже при низких температурах. Мягкая резина лучше адаптируется к дорожным условиям и улучшает сцепление с покрытием, что повышает безопасность. Эксперт также посоветовал проверить уровень двух жидкостей в машине. "Во-первых, убедитесь, что в системе охлаждения достаточно антифриза. Если он замерзнет, это приведет к поломке двигателя. Антифриз должен выдерживать как низкие, так и высокие температуры и соответствовать типу двигателя вашего автомобиля. Во-вторых, проверьте стеклоомыватель. С приходом осени замените воду или летний стеклоочиститель на зимний, для пониженных температур и морозов", - указал эксперт НТИ. Он подчеркнул, что проверить в преддверии зимнего периода необходимо также щетки стеклоочистителя, регулировку фар, заряд аккумулятора и тормозную систему. При необходимости для защиты кузова от коррозии, микротрещин и противообледенительных реагентов автомобиль можно обработать воском. Низкие температуры снижают емкость заряда аккумулятора и увеличивают нагрузку на двигатель во время холодного запуска, предупредил Мишин. Излишняя влага из-за перепада температур может приводить к коррозии и даже обледенению дверных замков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862639302_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fa4b9f483d682785e9823566d2d3f1b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нти
Бизнес, НТИ
10:09 08.11.2025
 
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

Мишин посоветовал менять зимние шины как можно раньше

© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Автомобильные шины. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и стеклоомыватель, поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин.
"Зима приносит автомобилистам сложности, которых можно избежать, если провести необходимую профилактическую подготовку. Первое – меняйте шины как можно раньше. Благодаря особому рисунку протектора зимняя резина обеспечивает усиленное сцепление с дорогой. И тормозной путь на заснеженной дороге с такими шинами при скорости 90 километров в час будет на 25% короче, чем на летних или всесезонных видах", - сказал Мишин.
Он пояснил, что зимние шины в холодное время года обеспечивают безопасность даже на сухом асфальте. Это связано со специальной резиновой смесью, которая сохраняет эластичность даже при низких температурах. Мягкая резина лучше адаптируется к дорожным условиям и улучшает сцепление с покрытием, что повышает безопасность. Эксперт также посоветовал проверить уровень двух жидкостей в машине.
"Во-первых, убедитесь, что в системе охлаждения достаточно антифриза. Если он замерзнет, это приведет к поломке двигателя. Антифриз должен выдерживать как низкие, так и высокие температуры и соответствовать типу двигателя вашего автомобиля. Во-вторых, проверьте стеклоомыватель. С приходом осени замените воду или летний стеклоочиститель на зимний, для пониженных температур и морозов", - указал эксперт НТИ.
Он подчеркнул, что проверить в преддверии зимнего периода необходимо также щетки стеклоочистителя, регулировку фар, заряд аккумулятора и тормозную систему. При необходимости для защиты кузова от коррозии, микротрещин и противообледенительных реагентов автомобиль можно обработать воском.
Низкие температуры снижают емкость заряда аккумулятора и увеличивают нагрузку на двигатель во время холодного запуска, предупредил Мишин. Излишняя влага из-за перепада температур может приводить к коррозии и даже обледенению дверных замков.
 
БизнесНТИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала