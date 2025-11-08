https://1prime.ru/20251108/zima-864334128.html

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме - 08.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и... | 08.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-08T10:09+0300

2025-11-08T10:09+0300

2025-11-08T10:09+0300

бизнес

нти

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862639302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_702dfdbec81bb3249dc508ee2336a571.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В преддверии холодного времени года необходимо сменить летние шины на зимние как можно раньше, проверить наличие антифриза в системе охлаждения и стеклоомыватель, поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. "Зима приносит автомобилистам сложности, которых можно избежать, если провести необходимую профилактическую подготовку. Первое – меняйте шины как можно раньше. Благодаря особому рисунку протектора зимняя резина обеспечивает усиленное сцепление с дорогой. И тормозной путь на заснеженной дороге с такими шинами при скорости 90 километров в час будет на 25% короче, чем на летних или всесезонных видах", - сказал Мишин. Он пояснил, что зимние шины в холодное время года обеспечивают безопасность даже на сухом асфальте. Это связано со специальной резиновой смесью, которая сохраняет эластичность даже при низких температурах. Мягкая резина лучше адаптируется к дорожным условиям и улучшает сцепление с покрытием, что повышает безопасность. Эксперт также посоветовал проверить уровень двух жидкостей в машине. "Во-первых, убедитесь, что в системе охлаждения достаточно антифриза. Если он замерзнет, это приведет к поломке двигателя. Антифриз должен выдерживать как низкие, так и высокие температуры и соответствовать типу двигателя вашего автомобиля. Во-вторых, проверьте стеклоомыватель. С приходом осени замените воду или летний стеклоочиститель на зимний, для пониженных температур и морозов", - указал эксперт НТИ. Он подчеркнул, что проверить в преддверии зимнего периода необходимо также щетки стеклоочистителя, регулировку фар, заряд аккумулятора и тормозную систему. При необходимости для защиты кузова от коррозии, микротрещин и противообледенительных реагентов автомобиль можно обработать воском. Низкие температуры снижают емкость заряда аккумулятора и увеличивают нагрузку на двигатель во время холодного запуска, предупредил Мишин. Излишняя влага из-за перепада температур может приводить к коррозии и даже обледенению дверных замков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нти