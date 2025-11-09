Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Минфин и налоговая служба США расширяют налоговые льготы - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251109/minfin-864345586.html
СМИ: Минфин и налоговая служба США расширяют налоговые льготы
СМИ: Минфин и налоговая служба США расширяют налоговые льготы - 09.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Минфин и налоговая служба США расширяют налоговые льготы
Минфин и налоговая служба США (IRS) последовательно предоставляют всё больше налоговых льгот крупным корпорациям, что, как ожидается, увеличит дефицит бюджета... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T04:41+0300
2025-11-09T05:27+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
джо байден
минфин сша
минфин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864345586.jpg?1762655239
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минфин и налоговая служба США (IRS) последовательно предоставляют всё больше налоговых льгот крупным корпорациям, что, как ожидается, увеличит дефицит бюджета страны, пишет издание New York Times. "Министерство финансов и налоговая служба посредством серии новых уведомлений и предлагаемых нормативных актов предоставляют льготы крупным частным инвестиционным компаниям, криптовалютным компаниям, иностранным инвесторам в недвижимость, страховым компаниям и различным транснациональным корпорациям", - говорится в статье. Издание указывает, что в октябре минфин и IRS предоставили новые налоговые льготы иностранным инвесторам в недвижимость США, а ранее, в августе и сентябре, свернули борьбу с уклонением от уплаты налогов крупными корпорациями. В то же время издание отмечает, что упомянутые меры дополняют утвержденный Трампом в июле в рамках "Большого и прекрасного" закона о бюджете пакет налоговых льгот на сумму около 4 триллионов долларов. Со ссылкой на экспертов газета также указывает, что льготы, вероятно, увеличат дефицит бюджета США на "сотни миллиардов" долларов. Тем не менее, представитель минфина США заявил изданию, что новая налоговая политика властей является "практическим подходом, который поддерживает американские инвестиции и конкурентоспособность" в противовес "бюрократической волоките" предыдущего президента США Джо Байдена. В статье подчеркивается, что подобные изменения налоговой политики не освещаются минфином США широко, однако за ними следят налоговые консультанты крупнейших корпораций страны, довольные курсом администрации Трампа. При этом указывается, что Трамп проводил аналогичную налоговую политику и в ходе первого президентского срока. Трамп 4 июля подписал новый "Большой и прекрасный" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша, джо байден, минфин сша, минфин, new york times
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, Джо Байден, Минфин США, Минфин, New York Times
04:41 09.11.2025 (обновлено: 05:27 09.11.2025)
 
СМИ: Минфин и налоговая служба США расширяют налоговые льготы

NYT: налоговые льготы крупным корпорациям увеличат дефицит бюджета США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минфин и налоговая служба США (IRS) последовательно предоставляют всё больше налоговых льгот крупным корпорациям, что, как ожидается, увеличит дефицит бюджета страны, пишет издание New York Times.
"Министерство финансов и налоговая служба посредством серии новых уведомлений и предлагаемых нормативных актов предоставляют льготы крупным частным инвестиционным компаниям, криптовалютным компаниям, иностранным инвесторам в недвижимость, страховым компаниям и различным транснациональным корпорациям", - говорится в статье.
Издание указывает, что в октябре минфин и IRS предоставили новые налоговые льготы иностранным инвесторам в недвижимость США, а ранее, в августе и сентябре, свернули борьбу с уклонением от уплаты налогов крупными корпорациями.
В то же время издание отмечает, что упомянутые меры дополняют утвержденный Трампом в июле в рамках "Большого и прекрасного" закона о бюджете пакет налоговых льгот на сумму около 4 триллионов долларов. Со ссылкой на экспертов газета также указывает, что льготы, вероятно, увеличат дефицит бюджета США на "сотни миллиардов" долларов.
Тем не менее, представитель минфина США заявил изданию, что новая налоговая политика властей является "практическим подходом, который поддерживает американские инвестиции и конкурентоспособность" в противовес "бюрократической волоките" предыдущего президента США Джо Байдена.
В статье подчеркивается, что подобные изменения налоговой политики не освещаются минфином США широко, однако за ними следят налоговые консультанты крупнейших корпораций страны, довольные курсом администрации Трампа. При этом указывается, что Трамп проводил аналогичную налоговую политику и в ходе первого президентского срока.
Трамп 4 июля подписал новый "Большой и прекрасный" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАДжо БайденМинфин СШАМинфинNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала