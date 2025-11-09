https://1prime.ru/20251109/minfin-864345586.html

СМИ: Минфин и налоговая служба США расширяют налоговые льготы

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Минфин и налоговая служба США (IRS) последовательно предоставляют всё больше налоговых льгот крупным корпорациям, что, как ожидается, увеличит дефицит бюджета страны, пишет издание New York Times. "Министерство финансов и налоговая служба посредством серии новых уведомлений и предлагаемых нормативных актов предоставляют льготы крупным частным инвестиционным компаниям, криптовалютным компаниям, иностранным инвесторам в недвижимость, страховым компаниям и различным транснациональным корпорациям", - говорится в статье. Издание указывает, что в октябре минфин и IRS предоставили новые налоговые льготы иностранным инвесторам в недвижимость США, а ранее, в августе и сентябре, свернули борьбу с уклонением от уплаты налогов крупными корпорациями. В то же время издание отмечает, что упомянутые меры дополняют утвержденный Трампом в июле в рамках "Большого и прекрасного" закона о бюджете пакет налоговых льгот на сумму около 4 триллионов долларов. Со ссылкой на экспертов газета также указывает, что льготы, вероятно, увеличат дефицит бюджета США на "сотни миллиардов" долларов. Тем не менее, представитель минфина США заявил изданию, что новая налоговая политика властей является "практическим подходом, который поддерживает американские инвестиции и конкурентоспособность" в противовес "бюрократической волоките" предыдущего президента США Джо Байдена. В статье подчеркивается, что подобные изменения налоговой политики не освещаются минфином США широко, однако за ними следят налоговые консультанты крупнейших корпораций страны, довольные курсом администрации Трампа. При этом указывается, что Трамп проводил аналогичную налоговую политику и в ходе первого президентского срока. Трамп 4 июля подписал новый "Большой и прекрасный" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.

