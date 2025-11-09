Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия уже получала исключение из санкций на нефть, заявили в ЕК - 09.11.2025
Венгрия уже получала исключение из санкций на нефть, заявили в ЕК
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. Представитель Европейской комиссии, комментируя РИА Новости исключение поставок российской нефти в Венгрию из санкций США, заявил, что ЕС тоже делал для Будапешта исключение. "В рамках своих санкционных пакетов Европейская комиссия в 2022 году ввела запрет на импорт российской нефти за исключением Венгрии и Словакии, для которых действуют исключения из общего запрета ЕС на импорт российской нефти. Целью этих исключений является обеспечение безопасности поставок для этих государств-членов. Таким образом, в настоящее время они могут импортировать российскую сырую нефть", - сообщил собеседник агентства. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом доме, пояснив, что исключение действует один год и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Венгрия уже получала исключение из санкций на нефть, заявили в ЕК

Флаг Венгрии
Флаг Венгрии
Флаг Венгрии. Архивное фото
© flickr.com / allesok
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. Представитель Европейской комиссии, комментируя РИА Новости исключение поставок российской нефти в Венгрию из санкций США, заявил, что ЕС тоже делал для Будапешта исключение.
"В рамках своих санкционных пакетов Европейская комиссия в 2022 году ввела запрет на импорт российской нефти за исключением Венгрии и Словакии, для которых действуют исключения из общего запрета ЕС на импорт российской нефти. Целью этих исключений является обеспечение безопасности поставок для этих государств-членов. Таким образом, в настоящее время они могут импортировать российскую сырую нефть", - сообщил собеседник агентства.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом доме, пояснив, что исключение действует один год и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
