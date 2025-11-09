https://1prime.ru/20251109/neft-864348198.html

В ЕК не ответили, сообщала ли Венгрия о намерениях по санкциям США на нефть

В Еврокомиссии РИА Новости не ответили, уведомляла ли Венгрия о желании получить в США исключение из санкций против российской нефти. | 09.11.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – ПРАЙМ. В Еврокомиссии РИА Новости не ответили, уведомляла ли Венгрия о желании получить в США исключение из санкций против российской нефти. "У Еврокомиссии нет конкретных комментариев по данному вопросу в части, касающейся применения санкций США", - сообщил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Он напомнил, что "в целом Еврокомиссия выдвинула предложение о постепенном и полном прекращении импорта российского газа и нефти в ЕС к концу 2027 года". В ЕК уверены, что якобы "это поможет ЕС стать более энергетически независимым, повысить безопасность энергоснабжения и укрепить энергетическую независимость и конкурентоспособность". Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что по итогам переговоров с Дональдом Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

