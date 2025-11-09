Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве - 09.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве
"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве
Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и приступить к совместной работе с Россией над мирным соглашением,... | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и приступить к совместной работе с Россией над мирным соглашением, высказался эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X. "Давайте не будем притворяться, что поддержка Украины не является, пожалуй, самой амбициозной программой военной помощи в истории. Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое не только положит конец этой войне, но и предотвратит начало новой", — написал онМосква считает, что поставки оружия Киеву препятствуют разрешению ситуации, втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованными. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением, направляемые на Украину, будут считаться законными мишенями для России. В Кремле утверждали, что поставки оружия Украине Западом не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия. Россия неоднократно заявляла, что не намерена нападать на другие страны. По вопросу украинского конфликта Москва настаивает на долгосрочном урегулировании без каких-либо временных перемирий.
23:06 09.11.2025
 
"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве

Эпископос: сотрудничество Европы с Россией по Украине предотвратит новые конфликты

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и приступить к совместной работе с Россией над мирным соглашением, высказался эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.
"Давайте не будем притворяться, что поддержка Украины не является, пожалуй, самой амбициозной программой военной помощи в истории. Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое не только положит конец этой войне, но и предотвратит начало новой", — написал он
Украинцы - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах
Вчера, 21:45
Москва считает, что поставки оружия Киеву препятствуют разрешению ситуации, втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованными. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением, направляемые на Украину, будут считаться законными мишенями для России. В Кремле утверждали, что поставки оружия Украине Западом не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия.
Россия неоднократно заявляла, что не намерена нападать на другие страны. По вопросу украинского конфликта Москва настаивает на долгосрочном урегулировании без каких-либо временных перемирий.
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия
Вчера, 18:39
 
