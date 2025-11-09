https://1prime.ru/20251109/rossiya-864357519.html

"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве

"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве - 09.11.2025, ПРАЙМ

"Положить конец": на Западе сделали дерзкое заявление о Москве

Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и приступить к совместной работе с Россией над мирным соглашением,... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T23:06+0300

2025-11-09T23:06+0300

2025-11-09T23:06+0300

спецоперация на украине

россия

украина

москва

запад

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83403/63/834036358_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_a2f8f8d4919d8c04f6abfbb94b0bc8ae.jpg

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европе следует признать, что она выбрала неверный путь разрешения конфликта на Украине, и приступить к совместной работе с Россией над мирным соглашением, высказался эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X. "Давайте не будем притворяться, что поддержка Украины не является, пожалуй, самой амбициозной программой военной помощи в истории. Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое не только положит конец этой войне, но и предотвратит начало новой", — написал онМосква считает, что поставки оружия Киеву препятствуют разрешению ситуации, втягивают страны НАТО в конфликт и являются рискованными. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением, направляемые на Украину, будут считаться законными мишенями для России. В Кремле утверждали, что поставки оружия Украине Западом не способствуют переговорам и будут иметь отрицательные последствия. Россия неоднократно заявляла, что не намерена нападать на другие страны. По вопросу украинского конфликта Москва настаивает на долгосрочном урегулировании без каких-либо временных перемирий.

https://1prime.ru/20251109/ukraina-864356096.html

https://1prime.ru/20251109/ukraina-864354923.html

украина

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, запад, сергей лавров, нато