https://1prime.ru/20251109/ssha-864344915.html
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом - 09.11.2025, ПРАЙМ
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T01:35+0300
2025-11-09T01:35+0300
2025-11-09T01:35+0300
экономика
мировая экономика
общество
сирия
сша
вашингтон
дональд трамп
мвд
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864344915.jpg?1762641326
КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом", - говорится в сообщении агентства.
Визит сирийского лидера в Вашингтон станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ранее США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
сирия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сирия, сша, вашингтон, дональд трамп, мвд, оон, совбез
Экономика, Мировая экономика, Общество , СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МВД, ООН, Совбез
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
SANA: президент Сирии аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом
КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом", - говорится в сообщении агентства.
Визит сирийского лидера в Вашингтон станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ранее США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.