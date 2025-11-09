Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251109/ssha-864344915.html
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом - 09.11.2025, ПРАЙМ
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T01:35+0300
2025-11-09T01:35+0300
экономика
мировая экономика
общество
сирия
сша
вашингтон
дональд трамп
мвд
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864344915.jpg?1762641326
КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA. "Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом", - говорится в сообщении агентства. Визит сирийского лидера в Вашингтон станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. Ранее США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
сирия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сирия, сша, вашингтон, дональд трамп, мвд, оон, совбез
Экономика, Мировая экономика, Общество , СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МВД, ООН, Совбез
01:35 09.11.2025
 
Президент Сирии прибыл в США с официальным визитом

SANA: президент Сирии аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом", - говорится в сообщении агентства.
Визит сирийского лидера в Вашингтон станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ранее США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСИРИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМВДООНСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала