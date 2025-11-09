Сийярто: США бессрочно исключили из-под санкций поставки газа в Венгрию

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-09T07:51+0300
2025-11-09T07:57+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее агентство Рейтер передавало, что источник в Белом доме опровергает заявление Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США, заявляя, что исключение действует один год. "Некоторые СМИ утверждают, что исключение США для Венгрии в отношении санкций на нефть и газ будет действовать лишь один год. Это фейк. Те, кто пишут это, не были (на переговорах – ред.). Освобождение носит постоянный характер и делается на неопределенный срок", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
07:51 09.11.2025 (обновлено: 07:57 09.11.2025)
 
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее агентство Рейтер передавало, что источник в Белом доме опровергает заявление Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США, заявляя, что исключение действует один год.
"Некоторые СМИ утверждают, что исключение США для Венгрии в отношении санкций на нефть и газ будет действовать лишь один год. Это фейк. Те, кто пишут это, не были (на переговорах – ред.). Освобождение носит постоянный характер и делается на неопределенный срок", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
 
