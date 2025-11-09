Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864349632.html
"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС
"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС
Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, в соцсети X призвал к началу переговоров после отключения тепловых... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T10:53+0300
2025-11-09T10:53+0300
мировая экономика
украина
германия
владимир путин
megaupload
mega
укрэнерго
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, в соцсети X призвал к началу переговоров после отключения тепловых электростанций в Украине.&quot;В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир&quot;, — написал он.В субботу "Центрэнерго" сообщило о прекращении работы всех государственных ТЭС на Украине вследствие российских ударов. "Укрэнерго", в свою очередь, зафиксировало ряд отключений электроэнергии по всей стране.Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в долгосрочном решении, нацеленном на устранение корней конфликта. Среди названных Россией причин были угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО и попытками втянуть Украину в этот военно-политический альянс. Также Москва не раз выражала поддержку соблюдению прав русскоязычных жителей в Украине наравне с другими гражданами.
https://1prime.ru/20251109/preduprezhdenie-864348844.html
https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864347152.html
украина
германия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, германия, владимир путин, megaupload, mega, укрэнерго, киев
Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Megaupload, Mega, Укрэнерго, Киев
10:53 09.11.2025
 
"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС

Дотком призвал к переговорам после коллапса ТЭС на Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, в соцсети X призвал к началу переговоров после отключения тепловых электростанций в Украине.

"В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир", — написал он.

Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине
09:24
В субботу "Центрэнерго" сообщило о прекращении работы всех государственных ТЭС на Украине вследствие российских ударов. "Укрэнерго", в свою очередь, зафиксировало ряд отключений электроэнергии по всей стране.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в долгосрочном решении, нацеленном на устранение корней конфликта. Среди названных Россией причин были угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО и попытками втянуть Украину в этот военно-политический альянс. Также Москва не раз выражала поддержку соблюдению прав русскоязычных жителей в Украине наравне с другими гражданами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве
07:15
 
Мировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯВладимир ПутинMegauploadMegaУкрэнергоКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала