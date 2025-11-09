https://1prime.ru/20251109/ukraina-864349632.html

"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, в соцсети X призвал к началу переговоров после отключения тепловых электростанций в Украине."В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир", — написал он.В субботу "Центрэнерго" сообщило о прекращении работы всех государственных ТЭС на Украине вследствие российских ударов. "Укрэнерго", в свою очередь, зафиксировало ряд отключений электроэнергии по всей стране.Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в долгосрочном решении, нацеленном на устранение корней конфликта. Среди названных Россией причин были угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО и попытками втянуть Украину в этот военно-политический альянс. Также Москва не раз выражала поддержку соблюдению прав русскоязычных жителей в Украине наравне с другими гражданами.

