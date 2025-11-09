https://1prime.ru/20251109/ukraina-864356096.html

"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил в соцсети Х, что этой зимой украинцы станут массово выезжать в Европу.

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил в соцсети Х, что этой зимой украинцы станут массово выезжать в Европу. "Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежище в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского согласиться на унизительное, но хотя бы частичное поражение сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины", — считает он. Аналитик отметил, что "каждая пуля, каждая ракета и каждый цент", переданные киевскому режиму, продлевают "бессмысленную войну" и увеличивают вероятность катастрофического краха Украины. С конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. По данным ООН, некоторые регионы стали малонаселенными: молодежь уехала, оставив в основном пожилых людей. В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предсказала, что Украина будет обезлюдена из-за большого числа пожилых жителей и низкой рождаемости. По ее мнению, даже "чудесное" возвращение эмигрантов не сможет исправить ситуацию.

