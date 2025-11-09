https://1prime.ru/20251109/ukraina-864356096.html
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил в соцсети Х, что этой зимой украинцы станут массово выезжать в Европу. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T21:45+0300
2025-11-09T21:45+0300
2025-11-09T21:45+0300
спецоперация на украине
украина
европа
запад
владимир зеленский
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предположил в соцсети Х, что этой зимой украинцы станут массово выезжать в Европу. "Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежище в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского согласиться на унизительное, но хотя бы частичное поражение сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины", — считает он. Аналитик отметил, что "каждая пуля, каждая ракета и каждый цент", переданные киевскому режиму, продлевают "бессмысленную войну" и увеличивают вероятность катастрофического краха Украины. С конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. По данным ООН, некоторые регионы стали малонаселенными: молодежь уехала, оставив в основном пожилых людей. В октябре директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предсказала, что Украина будет обезлюдена из-за большого числа пожилых жителей и низкой рождаемости. По ее мнению, даже "чудесное" возвращение эмигрантов не сможет исправить ситуацию.
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864354923.html
https://1prime.ru/20251109/odessa-864355642.html
украина
европа
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:0:2357:1768_1920x0_80_0_0_7705f828875bc405a1f6dc1cdb574c26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, запад, владимир зеленский, оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, ООН
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах
Кошкович: миллионы граждан Украины будут искать убежища в Европе этой зимой