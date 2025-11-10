https://1prime.ru/20251110/aes-864372129.html

Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности

Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности - 10.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности

Россия и Индия проработают новые проекты АЭС большой и малой мощности и сотрудничество в области ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом". | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T11:43+0300

2025-11-10T11:43+0300

2025-11-10T11:55+0300

энергетика

россия

индия

алексей лихачев

росатом

аэс

атомная энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия и Индия проработают новые проекты АЭС большой и малой мощности и сотрудничество в области ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом". В Мумбае состоялась рабочая встреча генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева с руководителем департамента по атомной энергии Индии Аджитом Кумар Моханти. "Обсуждение затронуло вопросы расширения партнерства, включая проработку проектов атомных станций большой и малой мощности и кооперацию в области ядерного топливного цикла. Особое внимание уделялось возможностям локализации производства оборудования. Участники встречи отметили важный опыт, полученный в ходе работы над проектом АЭС "Куданкулам", и подчеркнули готовность к реализации новых крупных инициатив в ядерной энергетике на территории Индии", - говорится в сообщении.В ходе встречи стороны подробно рассмотрели ход строительства атомной электростанции "Куданкулам" – крупнейшей АЭС в Индии и флагманского проекта российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества, отмечает "Росатом"."Блоки №1 и №2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. На энергоблоке №3 сейчас ведутся предпусковые операции и идет подготовка к одному из важнейших ключевых событий – испытанию систем безопасности на открытый реактор. Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы и поставки оборудования на энергоблок №4, а также активно ведется сооружение третьей очереди – энергоблоков №5 и №6", - указывается в сообщении.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, алексей лихачев, росатом, аэс, атомная энергетика