https://1prime.ru/20251110/aes-864372129.html
Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности
Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности - 10.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности
Россия и Индия проработают новые проекты АЭС большой и малой мощности и сотрудничество в области ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом". | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:43+0300
2025-11-10T11:43+0300
2025-11-10T11:55+0300
энергетика
россия
индия
алексей лихачев
росатом
аэс
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия и Индия проработают новые проекты АЭС большой и малой мощности и сотрудничество в области ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом". В Мумбае состоялась рабочая встреча генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева с руководителем департамента по атомной энергии Индии Аджитом Кумар Моханти. "Обсуждение затронуло вопросы расширения партнерства, включая проработку проектов атомных станций большой и малой мощности и кооперацию в области ядерного топливного цикла. Особое внимание уделялось возможностям локализации производства оборудования. Участники встречи отметили важный опыт, полученный в ходе работы над проектом АЭС "Куданкулам", и подчеркнули готовность к реализации новых крупных инициатив в ядерной энергетике на территории Индии", - говорится в сообщении.В ходе встречи стороны подробно рассмотрели ход строительства атомной электростанции "Куданкулам" – крупнейшей АЭС в Индии и флагманского проекта российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества, отмечает "Росатом"."Блоки №1 и №2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. На энергоблоке №3 сейчас ведутся предпусковые операции и идет подготовка к одному из важнейших ключевых событий – испытанию систем безопасности на открытый реактор. Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы и поставки оборудования на энергоблок №4, а также активно ведется сооружение третьей очереди – энергоблоков №5 и №6", - указывается в сообщении.
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, алексей лихачев, росатом, аэс, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС, атомная энергетика
Россия и Индия проработают проекты АЭС большой и малой мощности
"Росатом": Россия и Индия проработают новые проекты АЭС большой и малой мощности
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Россия и Индия проработают новые проекты АЭС большой и малой мощности и сотрудничество в области ядерного топливного цикла, сообщил "Росатом".
В Мумбае состоялась рабочая встреча генерального директора "Росатома
" Алексея Лихачева
с руководителем департамента по атомной энергии Индии
Аджитом Кумар Моханти.
"Обсуждение затронуло вопросы расширения партнерства, включая проработку проектов атомных станций большой и малой мощности и кооперацию в области ядерного топливного цикла. Особое внимание уделялось возможностям локализации производства оборудования. Участники встречи отметили важный опыт, полученный в ходе работы над проектом АЭС "Куданкулам", и подчеркнули готовность к реализации новых крупных инициатив в ядерной энергетике на территории Индии", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны подробно рассмотрели ход строительства атомной электростанции "Куданкулам" – крупнейшей АЭС в Индии и флагманского проекта российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества, отмечает "Росатом".
"Блоки №1 и №2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. На энергоблоке №3 сейчас ведутся предпусковые операции и идет подготовка к одному из важнейших ключевых событий – испытанию систем безопасности на открытый реактор. Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы и поставки оборудования на энергоблок №4, а также активно ведется сооружение третьей очереди – энергоблоков №5 и №6", - указывается в сообщении.