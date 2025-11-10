https://1prime.ru/20251110/aes-864377601.html

Шойгу анонсировал установку корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа"

Шойгу анонсировал установку корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" - 10.11.2025, ПРАЙМ

Шойгу анонсировал установку корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа"

10.11.2025

КАИР, 10 ноя - ПРАЙМ. Установка корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте состоится 19 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с помощником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой. "Надеюсь, что событие, которое мы ждём 19 ноября, это кладка корпуса первого блока, состоится успешно", - сказал Шойгу. Он отметил, что к строительству АЭС привлечены египетский персонал в количестве около 3,5 тысячи человек, а также множество предприятий. Корпус реактора - ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая цепная ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый

