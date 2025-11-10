Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу анонсировал установку корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа"
Шойгу анонсировал установку корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа"
2025-11-10T13:31+0300
2025-11-10T13:31+0300
энергетика
египет
каир
рф
сергей шойгу
аэс "эль-дабаа"
росатом
аэс
КАИР, 10 ноя - ПРАЙМ. Установка корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте состоится 19 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с помощником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой. "Надеюсь, что событие, которое мы ждём 19 ноября, это кладка корпуса первого блока, состоится успешно", - сказал Шойгу. Он отметил, что к строительству АЭС привлечены египетский персонал в количестве около 3,5 тысячи человек, а также множество предприятий. Корпус реактора - ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая цепная ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый
египет, каир, рф, сергей шойгу, аэс "эль-дабаа", росатом, аэс
Энергетика, ЕГИПЕТ, Каир, РФ, Сергей Шойгу, АЭС "Эль-Дабаа", Росатом, АЭС
13:31 10.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
КАИР, 10 ноя - ПРАЙМ. Установка корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте состоится 19 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с помощником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой.
"Надеюсь, что событие, которое мы ждём 19 ноября, это кладка корпуса первого блока, состоится успешно", - сказал Шойгу.
Он отметил, что к строительству АЭС привлечены египетский персонал в количестве около 3,5 тысячи человек, а также множество предприятий.
Корпус реактора - ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая цепная ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый
 
ЭнергетикаЕГИПЕТКаирРФСергей ШойгуАЭС "Эль-Дабаа"РосатомАЭС
 
 
Заголовок открываемого материала