Российский рынок акций не удержался в плюсе и снизился в понедельник

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций не удержался на ключевой отметке 2600 пунктов по главному индексу и во второй половине основных торгов понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,30%, до 2558,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80%, до 1037,68 пункта, долларовый РТС - на 0,04%, до 994,92 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки роста индекса Мосбиржи и тестирование им уровня 2600 пунктов сменились во второй половине основных торгов снижением индикатора. "Индекс Мосбиржи начал торги понедельника ростом и отметился на круглых 2600 пунктах, но к вечеру настроения ухудшились. Позитивом для рынка выступили пятничные данные Росстата о снижении недельной и годовой инфляции, а также рост котировок большинства commodities. Негативно на общую динамику повлиял спад в тяжеловесных акциях "Лукойла" (-3,2%) - из-за санкций", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также на Мосбирже подешевели бумаги "Фосагро" (-1,5%), "Роснефти" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "Татнефти" (-1%). Подорожали бумаги "Полюса" (+2,5%), ВК (+1,4%), Сбербанка (+1,1%). Акции "Позитива" (-0,2%) сократили вечером снижение после выхода финансовых результатов за 9 месяцев. "Отгрузки выросли на 31%, чистая прибыль после капитализированных расходов вышла в положительную зону", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". ПРОГНОЗЫ С точки зрения теханализа, индекс Мосбиржи сформировал границы "боковика" 2500-2600 пунктов, не пробив сопротивление 2600 пунктов на дневной сессии, отмечает Дмитрий Лозовой из "Финама". "На рынке нет перекупленности или перепроданности, что в сочетании с боковиком может говорить о том, что инвесторы в ожидании развязки на геополитическом поле. Ожидаем колебания индекса в диапазоне 2500-2600 пунктов", - добавляет он. Краткосрочный взгляд на российский рынок акций остается нейтральным, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, повышенная волатильность сохранится. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник: колебания в диапазоне 2500-2600 пунктов", - говорит он.

