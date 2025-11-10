Российский рынок акций не удержался в плюсе и снизился в понедельник
Российский рынок акций не удержался на отметке 2600 пунктов и перешел к снижению
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций не удержался на ключевой отметке 2600 пунктов по главному индексу и во второй половине основных торгов понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки роста индекса Мосбиржи и тестирование им уровня 2600 пунктов сменились во второй половине основных торгов снижением индикатора.
"Индекс Мосбиржи начал торги понедельника ростом и отметился на круглых 2600 пунктах, но к вечеру настроения ухудшились. Позитивом для рынка выступили пятничные данные Росстата о снижении недельной и годовой инфляции, а также рост котировок большинства commodities. Негативно на общую динамику повлиял спад в тяжеловесных акциях "Лукойла" (-3,2%) - из-за санкций", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Также на Мосбирже подешевели бумаги "Фосагро" (-1,5%), "Роснефти" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "Татнефти" (-1%).
Подорожали бумаги "Полюса" (+2,5%), ВК (+1,4%), Сбербанка (+1,1%).
Акции "Позитива" (-0,2%) сократили вечером снижение после выхода финансовых результатов за 9 месяцев. "Отгрузки выросли на 31%, чистая прибыль после капитализированных расходов вышла в положительную зону", - комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".
ПРОГНОЗЫ
С точки зрения теханализа, индекс Мосбиржи сформировал границы "боковика" 2500-2600 пунктов, не пробив сопротивление 2600 пунктов на дневной сессии, отмечает Дмитрий Лозовой из "Финама".
"На рынке нет перекупленности или перепроданности, что в сочетании с боковиком может говорить о том, что инвесторы в ожидании развязки на геополитическом поле. Ожидаем колебания индекса в диапазоне 2500-2600 пунктов", - добавляет он.
Краткосрочный взгляд на российский рынок акций остается нейтральным, отмечает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Вероятно, повышенная волатильность сохранится. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник: колебания в диапазоне 2500-2600 пунктов", - говорит он.