"АвтоВАЗ" возобновил продажи партии Lada Largus, требовавшей проверки - 10.11.2025
"АвтоВАЗ" возобновил продажи партии Lada Largus, требовавшей проверки
"АвтоВАЗ" возобновил продажи партии Lada Largus, требовавшей проверки - 10.11.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил продажи партии Lada Largus, требовавшей проверки
"АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки, сообщили в компании. | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки, сообщили в компании."АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов", - рассказали в компании.Накануне Росстандарт сообщил, что ограничение продаж автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов.Как рассказали в "АвтоВАЗе", в ходе испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости. Это приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения.После проверки автопроизводитель разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости, а также готовит сервисную кампанию для указанной ограниченной партии Lada Largus.
11:10 10.11.2025 (обновлено: 11:36 10.11.2025)
 
"АвтоВАЗ" возобновил продажи партии Lada Largus, требовавшей проверки

"АвтоВАЗ" разблокировал продажи ограниченной партии Lada Largus, требовавшей проверки

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкСборка автомобилей Lada Largus
Сборка автомобилей Lada Largus - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Сборка автомобилей Lada Largus. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки, сообщили в компании.
"АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов", - рассказали в компании.
Накануне Росстандарт сообщил, что ограничение продаж автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов.
Как рассказали в "АвтоВАЗе", в ходе испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости. Это приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения.
После проверки автопроизводитель разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости, а также готовит сервисную кампанию для указанной ограниченной партии Lada Largus.
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
"Автоваз" рассказал о результатах проверки партии Lada Largus
Заголовок открываемого материала