"АвтоВАЗ" возобновил продажи партии Lada Largus, требовавшей проверки

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки, сообщили в компании."АвтоВАЗ" разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов", - рассказали в компании.Накануне Росстандарт сообщил, что ограничение продаж автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов.Как рассказали в "АвтоВАЗе", в ходе испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости. Это приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения.После проверки автопроизводитель разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости, а также готовит сервисную кампанию для указанной ограниченной партии Lada Largus.

