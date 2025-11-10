Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи растет и без геополитики: Америка постаралась - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/birzhi-864375192.html
Индекс Мосбиржи растет и без геополитики: Америка постаралась
Индекс Мосбиржи растет и без геополитики: Америка постаралась - 10.11.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи растет и без геополитики: Америка постаралась
Российский рынок акций начал неделю бодрым подъемом, индекс Мосбиржи пробил сопротивление перед 2600 п. и дотянулся до круглой отметки. Несмотря на то что в... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T12:54+0300
2025-11-10T12:55+0300
мнения аналитиков
рынок
александр бахтин
сша
мосбиржа
росстат
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864375192.jpg?1762768525
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю бодрым подъемом, индекс Мосбиржи пробил сопротивление перед 2600 п. и дотянулся до круглой отметки. Несмотря на то что в части геополитики важных для нас новостей за выходные не появилось, поводы для сдержанного оптимизма есть.В пятницу вышел отчет Росстата по инфляции – она продолжила снижение и в недельном, и в годовом выражении. Роста цен год-к-году замедлился до 7,9%. Устойчивое снижение инфляции может позволить ЦБ понизить ключевую ставку в декабре на 50 б.п., до 16%. В конце этой недели появятся данные за весь октябрь, они дадут более ясную картину.Котировки сырьевых товаров, в том числе нефти и металлов, дружно "зеленеют". Во-первых, индекс доллара пошел на спад на фоне новостей о том, что сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун. Во-вторых, перспектива возобновления финансирования правительства благоприятна для промышленных металлов, таких как медь. Серебро прибавляет более 3%, золото дорожает на 2% и почти у $4100.Тяжеловесные акции Лукойла, потерявшие за прошлую неделю около 5%, прекратили снижение и сегодня показывают попытки восстановления. Тем не менее неопределенность вокруг продажи зарубежных активов компании сдерживают покупателей.На валютном рынке ситуация пока стабильна – доллар двигается в области 80-81, юань у 11,3. Высокие процентные ставки в экономике сдерживают девальвацию, но импорт уже может идти на сезонный рост, а экспортная выручка – начать сокращаться. К концу ноября допускаем выход доллара к 82-83, юаня – к 11,5 руб. Это должно поддержать акции экспортеров, доминирующих в составе индекса Мосбиржи.Из событий предстоящей недели отметим финансовые отчеты Группы Позитив, Сбербанка, МТС, Ростелекома, Headhunter и др. При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи краткосрочно может закрепиться в области 2600-2650 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20251110/birzhi-864374814.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, александр бахтин, сша, мосбиржа, росстат, лукойл
Мнения аналитиков, Рынок, Александр Бахтин, США, Мосбиржа, Росстат, Лукойл
12:54 10.11.2025 (обновлено: 12:55 10.11.2025)
 
Индекс Мосбиржи растет и без геополитики: Америка постаралась

Инвестстратег Бахтин: рынок акций РФ растет на фоне позитива о шатдауне в США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю бодрым подъемом, индекс Мосбиржи пробил сопротивление перед 2600 п. и дотянулся до круглой отметки. Несмотря на то что в части геополитики важных для нас новостей за выходные не появилось, поводы для сдержанного оптимизма есть.
В пятницу вышел отчет Росстата по инфляции – она продолжила снижение и в недельном, и в годовом выражении. Роста цен год-к-году замедлился до 7,9%. Устойчивое снижение инфляции может позволить ЦБ понизить ключевую ставку в декабре на 50 б.п., до 16%. В конце этой недели появятся данные за весь октябрь, они дадут более ясную картину.
Сотрудник биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США
12:43
Котировки сырьевых товаров, в том числе нефти и металлов, дружно "зеленеют". Во-первых, индекс доллара пошел на спад на фоне новостей о том, что сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун. Во-вторых, перспектива возобновления финансирования правительства благоприятна для промышленных металлов, таких как медь. Серебро прибавляет более 3%, золото дорожает на 2% и почти у $4100.
Тяжеловесные акции Лукойла, потерявшие за прошлую неделю около 5%, прекратили снижение и сегодня показывают попытки восстановления. Тем не менее неопределенность вокруг продажи зарубежных активов компании сдерживают покупателей.
На валютном рынке ситуация пока стабильна – доллар двигается в области 80-81, юань у 11,3. Высокие процентные ставки в экономике сдерживают девальвацию, но импорт уже может идти на сезонный рост, а экспортная выручка – начать сокращаться. К концу ноября допускаем выход доллара к 82-83, юаня – к 11,5 руб. Это должно поддержать акции экспортеров, доминирующих в составе индекса Мосбиржи.
Из событий предстоящей недели отметим финансовые отчеты Группы Позитив, Сбербанка, МТС, Ростелекома, Headhunter и др. При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи краткосрочно может закрепиться в области 2600-2650 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокАлександр БахтинСШАМосбиржаРосстатЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала