Индекс Мосбиржи растет и без геополитики: Америка постаралась

МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю бодрым подъемом, индекс Мосбиржи пробил сопротивление перед 2600 п. и дотянулся до круглой отметки. Несмотря на то что в части геополитики важных для нас новостей за выходные не появилось, поводы для сдержанного оптимизма есть.В пятницу вышел отчет Росстата по инфляции – она продолжила снижение и в недельном, и в годовом выражении. Роста цен год-к-году замедлился до 7,9%. Устойчивое снижение инфляции может позволить ЦБ понизить ключевую ставку в декабре на 50 б.п., до 16%. В конце этой недели появятся данные за весь октябрь, они дадут более ясную картину.Котировки сырьевых товаров, в том числе нефти и металлов, дружно "зеленеют". Во-первых, индекс доллара пошел на спад на фоне новостей о том, что сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун. Во-вторых, перспектива возобновления финансирования правительства благоприятна для промышленных металлов, таких как медь. Серебро прибавляет более 3%, золото дорожает на 2% и почти у $4100.Тяжеловесные акции Лукойла, потерявшие за прошлую неделю около 5%, прекратили снижение и сегодня показывают попытки восстановления. Тем не менее неопределенность вокруг продажи зарубежных активов компании сдерживают покупателей.На валютном рынке ситуация пока стабильна – доллар двигается в области 80-81, юань у 11,3. Высокие процентные ставки в экономике сдерживают девальвацию, но импорт уже может идти на сезонный рост, а экспортная выручка – начать сокращаться. К концу ноября допускаем выход доллара к 82-83, юаня – к 11,5 руб. Это должно поддержать акции экспортеров, доминирующих в составе индекса Мосбиржи.Из событий предстоящей недели отметим финансовые отчеты Группы Позитив, Сбербанка, МТС, Ростелекома, Headhunter и др. При благоприятном раскладе индекс Мосбиржи краткосрочно может закрепиться в области 2600-2650 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США
