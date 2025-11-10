В БРИКС сообщили об открытии Женского делового альянса в Малайзии и Нигерии

https://1prime.ru/20251110/briks-864386823.html

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Представительства Женского делового альянса БРИКС в ближайшее время планируется открыть в Малайзии и Нигерии, недавно региональные офисы заработали в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, сообщила РИА Новости председатель российской части Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС Анна Нестерова. "Мы открыли недавно свои региональные офисы в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В ближайшее время планируется запуск представительств в Малайзии и Нигерии. Через офисы налаживается, например, прямая коммуникация с женской бизнес-средой, появляется возможность участвовать в совместных проектах, обмениваться практиками и выходить на цепочки поставок без необходимости начинать все с нуля", - рассказала Нестерова. Она добавила, что особое значение приобретают бизнес-миссии. Визиты предпринимательниц состоялись в Бразилию, Индию, ЮАР, Китай, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Индонезию и Эфиопию, и в каждой стране участницы не просто знакомились с рынками, а формировали конкретные партнерские соглашения. По словам Нестеровой, за последние время Женский деловой альянс БРИКС заметно укрепил позиции в деловой среде стран объединения и дружественных государств. Для координации совместных инициатив была создана постоянная глобальная площадка — Форум женского предпринимательства БРИКС, два последних года заседания которого проходили в Москве. Она отметила также, что "запущенная в прошлом году Единая цифровая платформа женского предпринимательства БРИКС, изначально задуманная как коммуникационная, сегодня превратилась в транснациональный механизм международной кооперации, объединяющий более 5 тысяч предпринимательниц из 60 стран". "На базе платформы сформировалось международное сообщество, которое обеспечивает не только коммуникацию, но и поддержку бизнес-процессов: поиск партнеров, аналитические материалы, образовательные программы и поддержку стартапов", - подчеркнула собеседница агентства. Каждая участница платформы, уточнила она, "проходит процедуру верификации, что повышает уровень доверия и исключает случайные контакты. Если компания готова к партнерству, ее видят все участницы, и ей не нужно тратить месяцы на выстраивание доверия".

