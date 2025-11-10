Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В БРИКС сообщили об открытии Женского делового альянса в Малайзии и Нигерии - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/briks-864386823.html
В БРИКС сообщили об открытии Женского делового альянса в Малайзии и Нигерии
В БРИКС сообщили об открытии Женского делового альянса в Малайзии и Нигерии - 10.11.2025, ПРАЙМ
В БРИКС сообщили об открытии Женского делового альянса в Малайзии и Нигерии
Представительства Женского делового альянса БРИКС в ближайшее время планируется открыть в Малайзии и Нигерии, недавно региональные офисы заработали в... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:23+0300
2025-11-10T17:23+0300
нигерия
малайзия
белоруссия
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Представительства Женского делового альянса БРИКС в ближайшее время планируется открыть в Малайзии и Нигерии, недавно региональные офисы заработали в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, сообщила РИА Новости председатель российской части Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС Анна Нестерова. "Мы открыли недавно свои региональные офисы в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В ближайшее время планируется запуск представительств в Малайзии и Нигерии. Через офисы налаживается, например, прямая коммуникация с женской бизнес-средой, появляется возможность участвовать в совместных проектах, обмениваться практиками и выходить на цепочки поставок без необходимости начинать все с нуля", - рассказала Нестерова. Она добавила, что особое значение приобретают бизнес-миссии. Визиты предпринимательниц состоялись в Бразилию, Индию, ЮАР, Китай, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Индонезию и Эфиопию, и в каждой стране участницы не просто знакомились с рынками, а формировали конкретные партнерские соглашения. По словам Нестеровой, за последние время Женский деловой альянс БРИКС заметно укрепил позиции в деловой среде стран объединения и дружественных государств. Для координации совместных инициатив была создана постоянная глобальная площадка — Форум женского предпринимательства БРИКС, два последних года заседания которого проходили в Москве. Она отметила также, что "запущенная в прошлом году Единая цифровая платформа женского предпринимательства БРИКС, изначально задуманная как коммуникационная, сегодня превратилась в транснациональный механизм международной кооперации, объединяющий более 5 тысяч предпринимательниц из 60 стран". "На базе платформы сформировалось международное сообщество, которое обеспечивает не только коммуникацию, но и поддержку бизнес-процессов: поиск партнеров, аналитические материалы, образовательные программы и поддержку стартапов", - подчеркнула собеседница агентства. Каждая участница платформы, уточнила она, "проходит процедуру верификации, что повышает уровень доверия и исключает случайные контакты. Если компания готова к партнерству, ее видят все участницы, и ей не нужно тратить месяцы на выстраивание доверия".
https://1prime.ru/20251027/briks-863976973.html
https://1prime.ru/20251009/briks-863322127.html
нигерия
малайзия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нигерия, малайзия, белоруссия, политика
Нигерия, МАЛАЙЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, политика
17:23 10.11.2025
 
В БРИКС сообщили об открытии Женского делового альянса в Малайзии и Нигерии

Нестерова: офисы Женского делового альянса БРИКС откроются в Малайзии и Нигерии

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Представительства Женского делового альянса БРИКС в ближайшее время планируется открыть в Малайзии и Нигерии, недавно региональные офисы заработали в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, сообщила РИА Новости председатель российской части Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС Анна Нестерова.
"Мы открыли недавно свои региональные офисы в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В ближайшее время планируется запуск представительств в Малайзии и Нигерии. Через офисы налаживается, например, прямая коммуникация с женской бизнес-средой, появляется возможность участвовать в совместных проектах, обмениваться практиками и выходить на цепочки поставок без необходимости начинать все с нуля", - рассказала Нестерова.
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
27 октября, 14:32
Она добавила, что особое значение приобретают бизнес-миссии. Визиты предпринимательниц состоялись в Бразилию, Индию, ЮАР, Китай, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Индонезию и Эфиопию, и в каждой стране участницы не просто знакомились с рынками, а формировали конкретные партнерские соглашения.
По словам Нестеровой, за последние время Женский деловой альянс БРИКС заметно укрепил позиции в деловой среде стран объединения и дружественных государств. Для координации совместных инициатив была создана постоянная глобальная площадка — Форум женского предпринимательства БРИКС, два последних года заседания которого проходили в Москве.
Она отметила также, что "запущенная в прошлом году Единая цифровая платформа женского предпринимательства БРИКС, изначально задуманная как коммуникационная, сегодня превратилась в транснациональный механизм международной кооперации, объединяющий более 5 тысяч предпринимательниц из 60 стран".
"На базе платформы сформировалось международное сообщество, которое обеспечивает не только коммуникацию, но и поддержку бизнес-процессов: поиск партнеров, аналитические материалы, образовательные программы и поддержку стартапов", - подчеркнула собеседница агентства.
Каждая участница платформы, уточнила она, "проходит процедуру верификации, что повышает уровень доверия и исключает случайные контакты. Если компания готова к партнерству, ее видят все участницы, и ей не нужно тратить месяцы на выстраивание доверия".
Логотип БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Правительство утвердило разработку плана по созданию биржи БРИКС
9 октября, 10:56
 
НигерияМАЛАЙЗИЯБЕЛОРУССИЯполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала