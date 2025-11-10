https://1prime.ru/20251110/burgum-864399295.html

Министр внутренних дел США высказался о нефтегазовых месторождениях в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США должны заняться разработкой нефтегазовых месторождений в Сирии, данный вопрос обсуждается между Вашингтоном и Дамаском, сообщил американский министр внутренних дел Даг Бургум. "У Сирии есть ресурсы. Есть возможность разрабатывать эти ресурсы, но мы должны разрабатывать их как часть соглашения. Пока мы разговариваем, как я знаю, (министр финансов США - ред.) Скотт Бессент на встрече с руководством Сирии прямо сейчас. И я знаю, когда мы говорим о торговле, о пошлинах с любой из этих стран, энергетика всегда на повестке", - заявил Бургум в интервью Fox News. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

