Министр внутренних дел США высказался о нефтегазовых месторождениях в Сирии - 10.11.2025
Министр внутренних дел США высказался о нефтегазовых месторождениях в Сирии
2025-11-10T23:36+0300
2025-11-10T23:36+0300
нефть
сирия
сша
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
энергетика
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США должны заняться разработкой нефтегазовых месторождений в Сирии, данный вопрос обсуждается между Вашингтоном и Дамаском, сообщил американский министр внутренних дел Даг Бургум. "У Сирии есть ресурсы. Есть возможность разрабатывать эти ресурсы, но мы должны разрабатывать их как часть соглашения. Пока мы разговариваем, как я знаю, (министр финансов США - ред.) Скотт Бессент на встрече с руководством Сирии прямо сейчас. И я знаю, когда мы говорим о торговле, о пошлинах с любой из этих стран, энергетика всегда на повестке", - заявил Бургум в интервью Fox News. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
сирия
сша
вашингтон
нефть, сирия, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, энергетика
Нефть, СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, энергетика
23:36 10.11.2025
 
Министр внутренних дел США высказался о нефтегазовых месторождениях в Сирии

Бургум: США должны заняться разработкой нефтегазовых месторождений в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США должны заняться разработкой нефтегазовых месторождений в Сирии, данный вопрос обсуждается между Вашингтоном и Дамаском, сообщил американский министр внутренних дел Даг Бургум.
Сирии есть ресурсы. Есть возможность разрабатывать эти ресурсы, но мы должны разрабатывать их как часть соглашения. Пока мы разговариваем, как я знаю, (министр финансов США - ред.) Скотт Бессент на встрече с руководством Сирии прямо сейчас. И я знаю, когда мы говорим о торговле, о пошлинах с любой из этих стран, энергетика всегда на повестке", - заявил Бургум в интервью Fox News.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
США смягчили санкции против Сирии
США смягчили санкции против Сирии
Вчера, 21:31
 
НефтьСИРИЯСШАВАШИНГТОНСкотт БессентДональд Трампэнергетика
 
 
