ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин - 10.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин
2025-11-10T10:21+0300
2025-11-10T10:21+0300
спецоперация на украине
россия
общество
денис пушилин
всу
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены, заявил глава ДНР Денис Пушилин. &quot;Есть попытки противника в районе Родинского атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать. И, по сути, противник был уничтожен при данных попытках. Почему в направлении Родинского? Здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений&quot;, - сказал Пушилин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.
россия, общество , денис пушилин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Денис Пушилин, ВСУ
10:21 10.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Есть попытки противника в районе Родинского атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать. И, по сути, противник был уничтожен при данных попытках. Почему в направлении Родинского? Здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоДенис ПушилинВСУ
 
 
