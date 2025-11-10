https://1prime.ru/20251110/dimitrov-864368056.html
ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин
ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин - 10.11.2025, ПРАЙМ
ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин
ВСУ пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены, заявил глава ДНР Денис Пушилин. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:21+0300
2025-11-10T10:21+0300
2025-11-10T10:21+0300
спецоперация на украине
россия
общество
денис пушилин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864367896_0:160:3111:1910_1920x0_80_0_0_4861f1c0bdcfa7c4d8c6ce7d7f30f48b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Есть попытки противника в районе Родинского атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать. И, по сути, противник был уничтожен при данных попытках. Почему в направлении Родинского? Здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864367896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd45d5680699f5149828d7eb46c44822.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , денис пушилин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Денис Пушилин, ВСУ
ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены