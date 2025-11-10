https://1prime.ru/20251110/dimitrov-864368056.html

ВСУ попытались деблокировать Димитров и были уничтожены, заявил Пушилин

2025-11-10T10:21+0300

спецоперация на украине

россия

общество

денис пушилин

всу

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Есть попытки противника в районе Родинского атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать. И, по сути, противник был уничтожен при данных попытках. Почему в направлении Родинского? Здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

