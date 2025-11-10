https://1prime.ru/20251110/egipet-864382267.html

Шойгу обсудил с президентом Египта развитие торгово-экономических отношений

КАИР, 10 ноя – ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений, сообщили в аппарате пресс-службы Совбеза РФ. "Хотел бы еще раз подтвердить настрой российской стороны на поступательное укрепление двусторонних торгово- экономических отношений. Исходим из того, что такие связи являются взаимовыгодными и не должны быть подвержены внешнему воздействию", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении. Секретарь Совбеза отметил, что страны успешно реализуют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа". "Госкорпорация "Росатом" совместно с египетскими коллегами развернула полномасштабную работу по строительству основных зданий всех энергоблоков", - сказал он. "Выражаем также заинтересованность в дальнейшем развитии российско-египетского военно-технического сотрудничества, включая реализацию существующих и заключении новых контрактов", - заявил Шойгу. Кроме того, секретарь Совбеза сообщил, что идет реализация по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. "К настоящему времени необходимая правовая база проекта оформлена. Осуществляется переход к его практической реализации", - сказал он. Шойгу также сообщил, что перспективными направлениями для развития отношений между Россией и Египтом являются фармацевтика, нефтехимия, минеральные удобрения, автомобильная промышленность, пищевая переработка. На встрече секретарь Совбеза передал приветствие от президента России Владимира Путина.

