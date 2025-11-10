Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК рассказали об особенностях сделок по продажам активов "Лукойла" - 10.11.2025
В ЕК рассказали об особенностях сделок по продажам активов "Лукойла"
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Продажа активов компании "Лукойл" в странах Евросоюза возможна, так как сама компания под санкциями ЕС не находится, но сделка должна проходить при соблюдении антироссийских санкций, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. "Все сделки, связанные с продажей активов "Лукойла", должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время "Лукойл" не подпадает под санкции ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят как-то решить проблему активов "Лукойла". "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
16:18 10.11.2025
 
В ЕК рассказали об особенностях сделок по продажам активов "Лукойла"

Подеста: продажа активов Лукойла в ЕС возможна, сама компания не под санкциями

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Продажа активов компании "Лукойл" в странах Евросоюза возможна, так как сама компания под санкциями ЕС не находится, но сделка должна проходить при соблюдении антироссийских санкций, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
"Все сделки, связанные с продажей активов "Лукойла", должны соблюдать соответствующие обязательства по санкциям, однако позвольте мне также напомнить вам, что в настоящее время "Лукойл" не подпадает под санкции ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕК страны, которые хотят как-то решить проблему активов "Лукойла".
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
