https://1prime.ru/20251110/finlyandiya-864390592.html

Две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии

Две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии - 10.11.2025, ПРАЙМ

Две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии

Две автозаправочные станции, работающие в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil объявили о своем скором закрытии в Хельсинки. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T18:39+0300

2025-11-10T18:39+0300

2025-11-10T18:39+0300

бизнес

финляндия

хельсинки

рф

teboil

лукойл

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/83855/27/838552788_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_e359676f54edca99724f31cfa2ac6251.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Две автозаправочные станции, работающие в Финляндии под брендом дочерней компании "Лукойла" Teboil объявили о своем скором закрытии в Хельсинки. Руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт заявлял на прошлой неделе, что сеть АЗС Teboil в Финляндии готовится к остановке работы из-за введенных в отношении компании санкций и приостановки поставок топлива. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда двери наших автозаправочных станций в (районе Хельсинки - ред.) Пакила и (на автомобильной магистрали - ред.) Itäväylä временно закроются 21 ноября", - говорится в сообщении АЗС в Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На этом фоне владельцы АЗС, работающих под брендом "дочки" "Лукойла" в Финляндии Teboil, предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива, сообщал телерадиовещатель Yle. Так, финская нефтеперерабатывающая компания Neste 22 октября приостановила поставки топлива на АЗС Teboil, а издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне санкций у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20251110/ek-864383915.html

https://1prime.ru/20251107/azs-864313940.html

https://1prime.ru/20251110/moldaviya-864383636.html

финляндия

хельсинки

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финляндия, хельсинки, рф, teboil, лукойл, энергетика