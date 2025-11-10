Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:48 10.11.2025
 
Лукашенко не исключил конфискации литовских фур, застрявших в Белоруссии

Лукашенко допустил конфискацию застрявших в Белоруссии литовских грузовиков

© AP Photo / Mindaugas KulbisГрузовики на литовско-белорусской границе
Грузовики на литовско-белорусской границе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Грузовики на литовско-белорусской границе. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что застрявшие в Белоруссии литовские грузовики могут быть конфискованы, сообщило агентство Белта.
На совещании в Минске по социально-экономическому развитию страны Лукашенко сообщил, что органы внутренних дел по его заданию и под руководством госсекретаря Совбеза собрали все литовские автомобили на пунктах перехода и взяли их под охрану.
"Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять - умножить на 120 евро, - платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей", - сказал глава государства.
По его словам, 1100 или 1200 огромных фур "не могут болтаться на дорогах".
Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки.
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Стела на въезде в Белоруссию - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Водители грузовиков, застрявших в Белоруссии, смогут покинуть страну
08:28
 
