Лукашенко не исключил конфискации литовских фур, застрявших в Белоруссии

Лукашенко не исключил конфискации литовских фур, застрявших в Белоруссии

Лукашенко не исключил конфискации литовских фур, застрявших в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что застрявшие в Белоруссии литовские грузовики могут быть конфискованы, сообщило агентство Белта. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T12:48+0300

2025-11-10T12:48+0300

2025-11-10T12:48+0300

экономика

бизнес

россия

белоруссия

минск

литва

александр лукашенко

мид

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/07/864311282_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_0e41ad94bbc2a358caae18b6f3d2ce25.jpg

МИНСК, 10 ноя - ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что застрявшие в Белоруссии литовские грузовики могут быть конфискованы, сообщило агентство Белта. На совещании в Минске по социально-экономическому развитию страны Лукашенко сообщил, что органы внутренних дел по его заданию и под руководством госсекретаря Совбеза собрали все литовские автомобили на пунктах перехода и взяли их под охрану. "Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняет, попросили, по-моему, 120 евро за сутки. Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять - умножить на 120 евро, - платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей", - сказал глава государства. По его словам, 1100 или 1200 огромных фур "не могут болтаться на дорогах". Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

белоруссия

минск

литва

2025

