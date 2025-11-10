https://1prime.ru/20251110/japonija-864360383.html

В Японии набирает обороты скандал из-за слов министра по делам Окинавы

В Японии набирает обороты скандал из-за слов министра по делам Окинавы - 10.11.2025, ПРАЙМ

В Японии набирает обороты скандал из-за слов министра по делам Окинавы

В Японии набирает обороты скандал в связи с высказываниями министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует южные острова Курильской гряды)... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T05:25+0300

2025-11-10T05:25+0300

2025-11-10T05:25+0300

общество

экономика

япония

курильские острова

рф

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864360383.jpg?1762741543

ТОКИО, 10 ноя — ПРАЙМ. В Японии набирает обороты скандал в связи с высказываниями министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавады, которые многие расценили как косвенное признание принадлежности островов России. По данным агентства Киодо, накануне Кикавада во время поездки в префектуру Хоккайдо посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова, и заявил: "Наверное, это самое близкое место к иностранному государству". Фраза вызвала резкую критику, поскольку многие её истолковали как намёк на то, что министр рассматривает так называемые северные территории как "иностранную землю", то есть принадлежащую к РФ. По данным правительственных источников агентства, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара в тот же день сделал министру выговор, указав на "неуместность и двусмысленность" высказывания. Позже сам Кикавада, выступая перед бывшими жителями Курильских островов, принес извинения за свои слова, заявив, что намерен в будущем проявлять осторожность в своих высказываниях. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

япония

курильские острова

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , япония, курильские острова, рф, мид рф, мид