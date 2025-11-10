Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"КамАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику - 10.11.2025
"КамАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику
Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику. | 10.11.2025, ПРАЙМ
КАЗАНЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику. В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. В конце октября компания сообщила, что по результатам заседания финкомитета генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября. Ранее компания сообщала, что окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства. По предварительной оценке, в декабре также ожидается пятидневная рабочая неделя.
12:41 10.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику.
В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. В конце октября компания сообщила, что по результатам заседания финкомитета генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября.
Ранее компания сообщала, что окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства. По предварительной оценке, в декабре также ожидается пятидневная рабочая неделя.
 
