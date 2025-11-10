https://1prime.ru/20251110/kamaz-864374660.html

"КамАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику

2025-11-10T12:41+0300

КАЗАНЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику. В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. В конце октября компания сообщила, что по результатам заседания финкомитета генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября. Ранее компания сообщала, что окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства. По предварительной оценке, в декабре также ожидается пятидневная рабочая неделя.

