В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ - 10.11.2025, ПРАЙМ
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ
2025-11-10T09:21+0300
2025-11-10T09:21+0300
2025-11-10T09:22+0300
спецоперация на украине
бизнес
черное море
кубань
краснодарский край
всу
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе, ударная волна повредила остекление в двухэтажном доме, гараж и лодочный ангар, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани. "В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар", - говорится в Telegram-канале оперштаба.В результате происшествия пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы.Также в понедельник над акваторией Черного моря средства ПВО сбили семь БПЛА, сообщало Минобороны РФ.
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ
