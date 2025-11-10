Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251110/katera-864365718.html
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ - 10.11.2025, ПРАЙМ
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ
Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе, ударная волна повредила остекление в двухэтажном доме, гараж и лодочный... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T09:21+0300
2025-11-10T09:22+0300
спецоперация на украине
бизнес
черное море
кубань
краснодарский край
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847278592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77ab60b06f181110016f3071dfb1af37.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе, ударная волна повредила остекление в двухэтажном доме, гараж и лодочный ангар, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани. &quot;В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар&quot;, - говорится в Telegram-канале оперштаба.В результате происшествия пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы.Также в понедельник над акваторией Черного моря средства ПВО сбили семь БПЛА, сообщало Минобороны РФ.
черное море
кубань
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847278592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_251fe648a3445a3c722fdfe5a1ea0e6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, черное море, кубань, краснодарский край, всу
Спецоперация на Украине, Бизнес, Черное море, КУБАНЬ, Краснодарский край, ВСУ
09:21 10.11.2025 (обновлено: 09:22 10.11.2025)
 
В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера ВСУ

В Черном море в районе Туапсе нейтрализовали 4 безэкипажных катера ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе, ударная волна повредила остекление в двухэтажном доме, гараж и лодочный ангар, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

В результате происшествия пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы.
Также в понедельник над акваторией Черного моря средства ПВО сбили семь БПЛА, сообщало Минобороны РФ.
 
Спецоперация на УкраинеБизнесЧерное мореКУБАНЬКраснодарский крайВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала