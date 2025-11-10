https://1prime.ru/20251110/khinovskiy-864393653.html

Эксперт призвал Болгарию решать вопрос "Лукойла" через диалог

Болгарская сторона при смене управления "Лукойла" в связи с введенными санкциями должна действовать мирно и согласовывать свои шаги с российской компанией,... | 10.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Болгарская сторона при смене управления "Лукойла" в связи с введенными санкциями должна действовать мирно и согласовывать свои шаги с российской компанией, чтобы избежать судебных тяжб, заявил эксперт по вопросам энергетики Иван Хиновский. Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Болгарский эксперт выступил против продажи активов российской компании. "Нам нужно жить в мире и согласии с "Лукойлом", не вступая в конфликты. Иначе начнутся серьезные арбитражные разбирательства, и рано или поздно нас осудят. Нам нужно вступить в диалог, чтобы они не заваливали нас арбитражными делами", - сказал эксперт в эфире Болгарского национального радио (БНР). По его словам, один из вариантов - пригласить в качестве специального управляющего представителя крупной международной компании с большим опытом, которому "будет легче снять санкции". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

