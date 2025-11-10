Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо - 10.11.2025, ПРАЙМ
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо - 10.11.2025, ПРАЙМ
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в понедельник заявлении государственного комитета по делам... | 10.11.2025, ПРАЙМ
энергетика
мировая экономика
китай
sinopec
cnooc
нефть
дизельное топливо
цены на бензин
ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в понедельник заявлении государственного комитета по делам развития и реформ. "С 24.00 10 ноября 2025 года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива внутри страны будет повышена на 125 юаней (около 17,6 доллара - ред.) и 120 юаней (около 16,9 доллара - ред.) соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Указано, что корректировка цен на внутреннем рынке происходит из-за влияния колебаний мировых цен на нефть. Как отмечается в документе, ведущие нефтеперерабатывающие компании в стране - Petro Сhina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
энергетика, китай, sinopec, cnooc, нефть, дизельное топливо, цены на бензин
Энергетика, Мировая экономика, КИТАЙ, Sinopec, CNOOC, Нефть, дизельное топливо, Цены на бензин
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Китай скорректирует стоимость бензина и дизельного топлива из-за колебаний цен на нефть

ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в понедельник заявлении государственного комитета по делам развития и реформ.
"С 24.00 10 ноября 2025 года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива внутри страны будет повышена на 125 юаней (около 17,6 доллара - ред.) и 120 юаней (около 16,9 доллара - ред.) соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Указано, что корректировка цен на внутреннем рынке происходит из-за влияния колебаний мировых цен на нефть.
Как отмечается в документе, ведущие нефтеперерабатывающие компании в стране - Petro Сhina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
 
