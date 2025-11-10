https://1prime.ru/20251110/kitay-864377135.html
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
ПЕКИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны, говорится в опубликованном в понедельник заявлении государственного комитета по делам развития и реформ. "С 24.00 10 ноября 2025 года стоимость одной тонны бензина и дизельного топлива внутри страны будет повышена на 125 юаней (около 17,6 доллара - ред.) и 120 юаней (около 16,9 доллара - ред.) соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Указано, что корректировка цен на внутреннем рынке происходит из-за влияния колебаний мировых цен на нефть. Как отмечается в документе, ведущие нефтеперерабатывающие компании в стране - Petro Сhina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
