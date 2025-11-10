https://1prime.ru/20251110/konyak-864363470.html
Производство коньяков в России снизилось на 16,5 процента за десять месяцев
2025-11-10T08:20+0300
экономика
бизнес
россия
коньяк
продажи коньяка
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Производство коньяков в России за 10 месяцев текущего года снизилось на 16,5% в годовом выражении и составило 6,63 миллиона декалитров, в то же время ликеро-водочных изделий (ЛВИ) выпустили на 8,8% больше - 15,408 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Вместе с тем, производство водки снизилось в январе-октябре на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,76 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% градусов выпустили за указанный период на 3,7% меньше - 91,08 миллиона декалитров. Одновременно, производство виноградного вина за 10 месяцев увеличилось 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин (шампанское) произвели на 8,4% больше - 14,61 миллиона декалитров. Также выпуск ликерных вин вырос на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров. Всего алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-октябре было произведено на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 139,483 миллиона декалитров.
