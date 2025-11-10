https://1prime.ru/20251110/krasnoarmeysk-864375493.html
Российские военные освободили 244 здания в Красноармейске за сутки
2025-11-10T13:03+0300
2025-11-10T13:03+0300
2025-11-10T13:03+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВС РФ освободили 244 здания в Красноармейске в ДНР за сутки, сообщило журналистам Минобороны РФ. "За сутки освобождены 244 здания", - говорится в сообщении.
