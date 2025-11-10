https://1prime.ru/20251110/kupyansk-864365994.html
Российские военные освободили территорию комбината в промзоне в Купянске
спецоперация на украине
россия
владимир зеленский
всу
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российские военные полностью освободили территорию комбината в промзоне в восточной части Купянска, рассказал на обнародованном Минобороны РФ видео командир штурмового отряда с позывным "Ловец". "Мой отряд продолжает выполнять задачу в промзоне в восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий", - сказал командир. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
россия, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Зеленский, ВСУ
