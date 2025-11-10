https://1prime.ru/20251110/kupyansk-864365994.html

Российские военные освободили территорию комбината в промзоне в Купянске

Российские военные освободили территорию комбината в промзоне в Купянске - 10.11.2025, ПРАЙМ

Российские военные освободили территорию комбината в промзоне в Купянске

Российские военные полностью освободили территорию комбината в промзоне в восточной части Купянска, рассказал на обнародованном Минобороны РФ видео командир... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T09:24+0300

2025-11-10T09:24+0300

2025-11-10T09:24+0300

спецоперация на украине

россия

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российские военные полностью освободили территорию комбината в промзоне в восточной части Купянска, рассказал на обнародованном Минобороны РФ видео командир штурмового отряда с позывным "Ловец". "Мой отряд продолжает выполнять задачу в промзоне в восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий", - сказал командир. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир зеленский, всу