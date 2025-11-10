https://1prime.ru/20251110/largus-864370707.html

"Автоваз" рассказал о результатах проверки партии Lada Largus

"Автоваз" рассказал о результатах проверки партии Lada Largus

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Автоваз" после проверки партии Lada Largus разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости, рассказали в компании. Накануне Росстандарт сообщил, что с 21 октября в дилерской сети установлено ограничение продаж Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов. Как пояснили в "АвтоВАЗе", в результате испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения. "Автоваз" наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть Lada, стартовали поставки новой технической жидкости", - сказали в компании. Также "Автоваз" сообщил, что возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки.

