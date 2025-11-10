Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автоваз" рассказал о результатах проверки партии Lada Largus
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Автоваз" после проверки партии Lada Largus разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости, рассказали в компании. Накануне Росстандарт сообщил, что с 21 октября в дилерской сети установлено ограничение продаж Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов. Как пояснили в "АвтоВАЗе", в результате испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения. "Автоваз" наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть Lada, стартовали поставки новой технической жидкости", - сказали в компании. Также "Автоваз" сообщил, что возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки.
бизнес, промышленность, автоваз, росстандарт, авто, lada largus
Бизнес, Промышленность, АвтоВАЗ, Росстандарт, Авто, Lada Largus
11:26 10.11.2025
 
"Автоваз" рассказал о результатах проверки партии Lada Largus

"АвтоВАЗ" после проверки партии Lada Largus разработал рекомендации дилерам

© Фото : АвтовазАвтомобиль Lada Largus Универсал
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Автомобиль Lada Largus Универсал. Архивное фото
© Фото : Автоваз
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Автоваз" после проверки партии Lada Largus разработал рекомендации для дилеров и наладил поставки новой технической жидкости, рассказали в компании.
Накануне Росстандарт сообщил, что с 21 октября в дилерской сети установлено ограничение продаж Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов.
Как пояснили в "АвтоВАЗе", в результате испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения.
"Автоваз" наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть Lada, стартовали поставки новой технической жидкости", - сказали в компании.
Также "Автоваз" сообщил, что возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки.
 
Заголовок открываемого материала