Румынские власти допустили, что могут купить активы "Лукойла"

КИШИНЕВ, 10 ноя - ПРАЙМ. Власти Румынии допускают, что могут купить активы компании "Лукойл", заявил в понедельник советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете. "(Покупка властями Румынии активов "Лукойла" - ред.) - это гипотеза, которую нельзя исключать. Но нужно понимать, что "Лукойл" самостоятельно принимает решение, кому что продавать", - заявил Бурнете в эфире телеканала Digi24. В активы компании входит и нефтеперерабатывающий завод в городе Плоешть, часть продукции которого поставляется в Молдавию. В период приостановки работы завода из-за ремонта нехватка топлива компенсировалась за счет импорта или поставок от других компаний. По его словам, если "Лукойл" решит продать свои активы в Румынии, то румынская государственная комиссия проанализирует сделку и может выступить против неё, если у чиновников возникнут сомнения относительно покупателя. "Любая подобная сделка, совершаемая в Румынии, анализируется и утверждается комиссией CEISD (комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций). Поэтому, что бы "Лукойл" ни решил передать, всё это должно пройти через фильтр румынского государства, которое имеет право вето", - добавил советник. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
