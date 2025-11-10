Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США - 10.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются в пределах 1% на фоне улучшения настроений инвесторов относительно рисковых активов в ожидании возобновления работы правительства США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,86% относительно уровня предыдущего закрытия - до 64,17 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 60,32 доллара. Сырьевые рынки анализируют вышедшие новости относительно временного закрытия правительства в США. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны. После процедурного голосования сенат должен провести окончательное голосование, после которого пакет законопроектов должен быть принят палатой представителей и направлен президенту Дональду Трампу на подпись. "Скорое возобновление работы правительства США - это долгожданный импульс, который позволит возобновить заработную плату 800 тысячам федеральных работников и продолжить осуществление важных программ, что улучшит доверие, активность и расходы потребителей", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "Это также должно улучшить отношение к риску на рынках", - добавляет аналитик, отмечая, что ситуация может привести к росту цен на нефть марки WTI до 62 долларов за баррель.
09:04 10.11.2025
 
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США

Нефть дорожает на 1% на ожиданиях завершения шатдауна в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются в пределах 1% на фоне улучшения настроений инвесторов относительно рисковых активов в ожидании возобновления работы правительства США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,86% относительно уровня предыдущего закрытия - до 64,17 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 60,32 доллара.
Сырьевые рынки анализируют вышедшие новости относительно временного закрытия правительства в США. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.
После процедурного голосования сенат должен провести окончательное голосование, после которого пакет законопроектов должен быть принят палатой представителей и направлен президенту Дональду Трампу на подпись.
"Скорое возобновление работы правительства США - это долгожданный импульс, который позволит возобновить заработную плату 800 тысячам федеральных работников и продолжить осуществление важных программ, что улучшит доверие, активность и расходы потребителей", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
"Это также должно улучшить отношение к риску на рынках", - добавляет аналитик, отмечая, что ситуация может привести к росту цен на нефть марки WTI до 62 долларов за баррель.
 
