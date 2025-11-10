https://1prime.ru/20251110/neft-864365381.html
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США - 10.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США
Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются в пределах 1% на фоне улучшения настроений инвесторов относительно рисковых активов в ожидании... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T09:04+0300
2025-11-10T09:04+0300
2025-11-10T09:04+0300
энергетика
рынок
торги
сша
дональд трамп
нефть
шатдаун
shutdown в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются в пределах 1% на фоне улучшения настроений инвесторов относительно рисковых активов в ожидании возобновления работы правительства США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,86% относительно уровня предыдущего закрытия - до 64,17 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 60,32 доллара. Сырьевые рынки анализируют вышедшие новости относительно временного закрытия правительства в США. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны. После процедурного голосования сенат должен провести окончательное голосование, после которого пакет законопроектов должен быть принят палатой представителей и направлен президенту Дональду Трампу на подпись. "Скорое возобновление работы правительства США - это долгожданный импульс, который позволит возобновить заработную плату 800 тысячам федеральных работников и продолжить осуществление важных программ, что улучшит доверие, активность и расходы потребителей", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "Это также должно улучшить отношение к риску на рынках", - добавляет аналитик, отмечая, что ситуация может привести к росту цен на нефть марки WTI до 62 долларов за баррель.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, дональд трамп, нефть, шатдаун, shutdown в сша
Энергетика, Рынок, Торги, США, Дональд Трамп, Нефть, шатдаун, Shutdown в США
Нефть дорожает на ожиданиях возобновления работы правительства США
Нефть дорожает на 1% на ожиданиях завершения шатдауна в США
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются в пределах 1% на фоне улучшения настроений инвесторов относительно рисковых активов в ожидании возобновления работы правительства США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,86% относительно уровня предыдущего закрытия - до 64,17 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 60,32 доллара.
Сырьевые рынки анализируют вышедшие новости относительно временного закрытия правительства в США
. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.
После процедурного голосования сенат должен провести окончательное голосование, после которого пакет законопроектов должен быть принят палатой представителей и направлен президенту Дональду Трампу
на подпись.
"Скорое возобновление работы правительства США - это долгожданный импульс, который позволит возобновить заработную плату 800 тысячам федеральных работников и продолжить осуществление важных программ, что улучшит доверие, активность и расходы потребителей", - цитирует агентство Рейтер аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
"Это также должно улучшить отношение к риску на рынках", - добавляет аналитик, отмечая, что ситуация может привести к росту цен на нефть марки WTI до 62 долларов за баррель.