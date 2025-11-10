https://1prime.ru/20251110/neft-864376083.html
МИД прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
МИД прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти - 10.11.2025, ПРАЙМ
МИД прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Индия продолжает закупать российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T13:08+0300
2025-11-10T13:08+0300
2025-11-10T13:08+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Индия продолжает закупать российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности утверждения президента США Дональда Трампа о том, что Индия практически прекратила закупать российскую нефть. На уточняющий вопрос о том, увеличила ли Россия скидки на нефть для Китая и Индии, замглавы МИД отметил, что лично он не обладает такой информацией.
МИД прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Замглавы МИД РФ Руденко: Индия продолжает закупать российскую нефть