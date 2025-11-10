https://1prime.ru/20251110/neft-864391633.html

Нефть слабо дорожает на оценках рыночных факторов

нефть

рынок

азия

саудовская аравия

ирак

энергетика

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник вечером, трейдеры оценивают сырьевой спрос и новости мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,16% относительно уровня предыдущего закрытия - до 63,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 59,83 доллара. "В целом рыночная ситуация остается слабой: разница в ценах на нефть Dubai сокращается, спрос в Азии полностью покрыт, а Саудовская Аравия и Ирак понизили свои официальные цены на нефть", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin). На прошлой неделе стало известно, что стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на декабрь была понижена на 1,2 доллара, теперь она на 1 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Аналитики ожидали снижения цены на 1,25 доллара.

