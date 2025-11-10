Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть слабо дорожает на оценках рыночных факторов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/neft-864391633.html
Нефть слабо дорожает на оценках рыночных факторов
Нефть слабо дорожает на оценках рыночных факторов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Нефть слабо дорожает на оценках рыночных факторов
Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник вечером, трейдеры оценивают сырьевой спрос и новости мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T19:04+0300
2025-11-10T19:04+0300
нефть
рынок
азия
саудовская аравия
ирак
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник вечером, трейдеры оценивают сырьевой спрос и новости мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,16% относительно уровня предыдущего закрытия - до 63,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 59,83 доллара. "В целом рыночная ситуация остается слабой: разница в ценах на нефть Dubai сокращается, спрос в Азии полностью покрыт, а Саудовская Аравия и Ирак понизили свои официальные цены на нефть", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin). На прошлой неделе стало известно, что стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на декабрь была понижена на 1,2 доллара, теперь она на 1 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Аналитики ожидали снижения цены на 1,25 доллара.
https://1prime.ru/20251110/neft-864376083.html
азия
саудовская аравия
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, азия, саудовская аравия, ирак, энергетика
Нефть, Рынок, АЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, энергетика
19:04 10.11.2025
 
Нефть слабо дорожает на оценках рыночных факторов

Цены на нефть слабо растут на оценках сырьевого спроса и новостей мировой торговли

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник вечером, трейдеры оценивают сырьевой спрос и новости мировой торговли, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,16% относительно уровня предыдущего закрытия - до 63,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 59,83 доллара.
"В целом рыночная ситуация остается слабой: разница в ценах на нефть Dubai сокращается, спрос в Азии полностью покрыт, а Саудовская Аравия и Ирак понизили свои официальные цены на нефть", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin).
На прошлой неделе стало известно, что стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на декабрь была понижена на 1,2 доллара, теперь она на 1 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Аналитики ожидали снижения цены на 1,25 доллара.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
МИД прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
13:08
 
НефтьРынокАЗИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала