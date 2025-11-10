Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о договоренности с Трампом по санкциям на нефть из России - 10.11.2025
Орбан рассказал о договоренности с Трампом по санкциям на нефть из России
Орбан рассказал о договоренности с Трампом по санкциям на нефть из России - 10.11.2025, ПРАЙМ
Орбан рассказал о договоренности с Трампом по санкциям на нефть из России
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент Дональд Трамп возглавляют Венгрию и США, Будапешт не столкнётся с санкциями... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:33+0300
2025-11-10T15:16+0300
энергетика
нефть
венгрия
сша
будапешт
виктор орбан
дональд трамп
марио драги
ес
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент Дональд Трамп возглавляют Венгрию и США, Будапешт не столкнётся с санкциями Вашингтона на нефть из России. "Не будет преувеличением сказать, что мы только что завершили самую важную встречу в этом году. Мы с президентом Трампом пожали руки за бессрочное исключение Венгрии из американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр, никаких санкций не будет", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Кроме того, Орбан отметил, что встреча с Трампом и исключение Будапешта из санкций позволили Венгрии избежать трёхкратного роста цен на коммунальные услуги и повышения цен на топливо, что стало бы "настоящей катастрофой". Орбан 8 ноября заявил, что по итогам переговоров с Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
венгрия
сша
будапешт
нефть, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, марио драги, ес, ецб, ек, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, США, Будапешт, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ, ЕК, Газопровод "Турецкий поток"
11:33 10.11.2025 (обновлено: 15:16 10.11.2025)
 
Орбан рассказал о договоренности с Трампом по санкциям на нефть из России

Орбан: пока Трамп возглавляет США, санкций против поставок нефти из РФ в Венгрию не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент Дональд Трамп возглавляют Венгрию и США, Будапешт не столкнётся с санкциями Вашингтона на нефть из России.
"Не будет преувеличением сказать, что мы только что завершили самую важную встречу в этом году. Мы с президентом Трампом пожали руки за бессрочное исключение Венгрии из американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр, никаких санкций не будет", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Кроме того, Орбан отметил, что встреча с Трампом и исключение Будапешта из санкций позволили Венгрии избежать трёхкратного роста цен на коммунальные услуги и повышения цен на топливо, что стало бы "настоящей катастрофой".
Орбан 8 ноября заявил, что по итогам переговоров с Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
 
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯСШАБудапештВиктор ОрбанДональд ТрампМарио ДрагиЕСЕЦБЕКГазопровод "Турецкий поток"
 
 
