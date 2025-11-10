https://1prime.ru/20251110/orban-864381380.html

Орбан рассказал о договоренности с Трампом по санкциям на нефть из России

2025-11-10T11:33+0300

2025-11-10T11:33+0300

2025-11-10T15:16+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент Дональд Трамп возглавляют Венгрию и США, Будапешт не столкнётся с санкциями Вашингтона на нефть из России. "Не будет преувеличением сказать, что мы только что завершили самую важную встречу в этом году. Мы с президентом Трампом пожали руки за бессрочное исключение Венгрии из американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр, никаких санкций не будет", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Кроме того, Орбан отметил, что встреча с Трампом и исключение Будапешта из санкций позволили Венгрии избежать трёхкратного роста цен на коммунальные услуги и повышения цен на топливо, что стало бы "настоящей катастрофой". Орбан 8 ноября заявил, что по итогам переговоров с Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

нефть, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, марио драги, ес, ецб, ек, газопровод "турецкий поток"